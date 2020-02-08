Грипп в Украине: как правильно сбивать высокую температуру при болезни

Грипп в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали, чем температуру при гриппе сбивать категорически нельзя

Грипп продолжает атаковать жителей Украины и многие учебные заведения уже отправились на карантин. Во многих областях страны эпидемпорог превышен на 1 -2%. Первые симптомы известных штаммов гриппа в Украине – это резкое начало болезни, высокая температура, головная боль, ломота во всем теле, кашель, возможна тошнота и рвота.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу же обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Если течение болезни не критичное, то пациенту разрешат лечиться дома, если же течение болезни тяжелое, то показан стационар.

Кроме того, медики не рекомендуют сразу сбивать высокую температуру. Об этом пишет издание Vesti.

Когда сбивать температуру нужно

Педиатр Елена Швец объяснила, что температуру до 38,5 – сбивать не нужно. Во время такой температуры в организме вырабатывается натуральный интерферон, который борется с вирусами. Однако есть исключения. К примеру, если у ребенка есть склонность к судорогам, рвота, то надо начинать сбивать уже после 37,5. Также стоит сбивать температуру перед сном, так как ночью она может резко подпрыгнуть до 39.

Народные средства от высокой температуры

При высокой температуре нужно пить много жидкости, чтобы не допустить обезвоживания организма. Для этого прекрасно подходят обычная вода, слабый морс, компот из сухофруктов или чай. Все напитки должны быть ниже температуры тела – 34-35 градусов. Более холодные плохо всасываются, а более горячие могут вызвать рвоту.

Очень осторожно нужно относиться к вспомогательным средствам, так как лимон может спровоцировать отек слизистой при больном горле, а малину стоит давать после большого потребления жидкости, чтоб организму было чем потеть.

Кутать себя или ребенка в теплое стоит только, когда температура начинает расти. Нужно тепло одеться, накрыться одеялом, а к ногам приложить бутылки с теплой водой. Во время лихорадки стоит дать кроме жаропонижающего дополнительно и спазмолитический препарат. Он расширит периферические сосуды и улучшится теплообмен между кожей, сосудами и окружающей средой.

Как только больной начнет гореть весь – его нужно раскутать, иначе температура будет дальше подниматься.

Очень осторожно нужно относиться к обтираниям и ни в коем случае не делать это спиртом или уксусом. Только обычно водой комнатной температуры и после того, как ушел спазм сосудов, а руки-ноги стали теплыми. Спирт впитывает в кожу ребенка на все 100% и такое растирание может добавить ему аллергию и интоксикацию.

Дополнительные меры при высокой температуре

Если через час после приема жаропонижающего температура не упала, то можно попробовать принять другой вариант. Вместо ибупрофена принять парацетамол. Если она продолжает расти, то интервал – полчаса, если просто держится на высоком уровне – час. В промежутках можно применить обтирания и клизму.

Если же ничего не помогает, то нужно вызвать скорую, а тем временем принять душ. Для этого нужно набрать в ванную немного воды, стать в нее и поливать себя из душа. Вода должна быть оптимальная – 36,6, ни в кем случае ни холодная, и не горячая.