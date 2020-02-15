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Грип в Україні: медики назвали дату другої хвилі епідемії

STYLERЖиття    15.02.2020 - 18:30
Грип в Україні: медики назвали дату другої хвилі епідемії
Грип в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Грип в Україні може піти на спад, але потім знову повернутися

Грип в Україні перевищив епідемічний поріг і з кожним днем фіксують все більше хворих гострими респіраторними захворюваннями. Однак медики налякали прогнозом про те, що після першої сильної хвилі, в Україні настане друга хвиля сплеску захворювань.

Як зазначила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко в коментарі для видання ГолосUA, після 16 лютого очікується, що епідемія піде на спад.

"На даний момент у Києві перевищено епідпоріг. Зараз переживаємо пік захворюваності на грип, сподіваємося, що після цього тижня, хвиля піде на спад. По всій Україні та в Києві в лікарнях величезна кількість грипозних хворих зі штамом H1N1, який є нащадком пандемічного і дає важкі форми. Зокрема, призводить до ускладнень, таких як пневмонія", - зазначила Мироненко і додала, що медики не виключають і другої хвилі захворювань в Україні.

"Сподіваюся, що в цьому епідсезоні обійдеться без другої хвилі захворюваності на грип. Однак може приєднатися інший збудник, і тоді не виключено, що Україну до кінця лютого може накрити друга хвиля грипу", - додала лікар-епідеміолог.

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