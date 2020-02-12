Грипп в Украине: как уберечь свой организм во время эпидемии

Грипп в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Грипп в Украине превысил эпидемическую отметку

Грипп в Украине уже превысил эпидемпорог и в министерстве охраны здоровья зафиксировали стремительный рост заболеваемости. По состоянию на 11 февраля эпидемический порог в Украине превышен на 55,6%. За вторую неделю февраля в Украине зафиксировали более 260 тысяч заболевших, более половины – это дети и подростки до 17 лет. Почти 100 тысяч человек были госпитализированы с начала зимы, и страшные последствия унесли жизни уже 20 человек.

Единственная защита от гриппа, которая есть в Украине – это вакцинация. После прививки организму понадобится 14 дней, чтобы выработать антитела. Кроме того, Центр общественного здоровья напоминает о рекомендациях по профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний.

Вирусы не любят свежий воздух и быстро на нем погибают, поэтому чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

Избегайте контакта с больными особами, держите дистанцию не менее 1 м от человека с признаками заболевания.

Питайтесь сбалансировано, употребляйте витаминизированные продукты, полноценно высыпайтесь.

Чаще мойте руки с мылом, особенно после контакта с поручнями, дверными ручками, предметами общего пользования: если вы не можете помыть руки, используйте антисептики на основе спирта.

Одевайтесь в соответствии с погодой и держите ноги в тепле – помните, что, перегрев также опасен, как и переохлаждение.

Самая лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, это безопасно и надежно. Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, так как она существенно увеличивает шансы предотвращения смертельным последствиям болезни.

Грипп в Украине 2020