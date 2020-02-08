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Украинцев ожидает всплеск эпидемии гриппа: как уберечься

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 08:36
Украинцев ожидает всплеск эпидемии гриппа: как уберечься
Грипп в Украине (фото: РБК-Украина)

На Украину надвигается эпидемия гриппа

Грипп в Украине продолжает лютовать, но всплеск эпидемии еще впереди. В этом эпидемическом сезоне самый распространенный грипп - это H1N1. Он более известен как "свиной грипп". Опасность его в том, что из-за вируса у человека может развиться вирусная пневмония.

По словам медиков, в группе риска заболеванием "свиным гриппом" входят сотрудники поликлиник и больниц, беременные женщины, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Опасность вируса H1N1 еще в том, что он очень легко передается от человека к человеку. При этом вирусная пневмония может развиться в течение 48-72 часов. Поэтому эксперты советуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к специалистам.

Медики утверждают, что лучшая защита от гриппа - это вакцинация. В данное время прививки сделали 235 тысяч украинцев. При этом в прошлом году за весь эпидемический сезон прививки от гриппа сделали 161,5 тысяч украинцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинироваться можно в любое время. Но нужно помнить, чтобы организм взрослого человека выработал иммунитет ему нужно около двух недель. У детей этот показатель может составить до месяца.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что у гриппа инкубационный период составляет один день. Поэтому если человек был в контакте с больным гриппом, то прививка не поможет

Эксперты отметили, что эпидемический сезон в Украине продлится до средины весны. Поэтому еще не поздно чтобы защитить себя от гриппа.

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