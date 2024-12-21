Грілки можуть бути небезпечними для здоров'я: список насторожливих ознак

Грілки можуть допомогти зігрітися взимку при правильному користуванні. Однак, варто знати про ознаки, які вказують, що грілки можуть завдати шкоди здоров'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Експерт що такі ознаки, як труднощі з утриманням тепла, розм’якшений матеріал і зміна кольору, можуть означати, що пляшка небезпечна для використання.
З часом ці пляшки псуються від постійного наповнення теплою водою. Це порушує їх структуру, і оскільки матеріал стає тоншим, це збільшує ризик розколювання або розриву та спричинення опіків", - додала експерт.
Розм'якшений матеріал
Раніше ми повідомляли, куди не можна прикладати грілку та як правильно нею користуватись.
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