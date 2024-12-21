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Грілки можуть бути небезпечними для здоров'я: список насторожливих ознак

Як грілки можуть завдати шкоди здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Грілки можуть допомогти зігрітися взимку при правильному користуванні. Однак, варто знати про ознаки, які вказують, що грілки можуть завдати шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Що варто знати про грілки

Експерт що такі ознаки, як труднощі з утриманням тепла, розм’якшений матеріал і зміна кольору, можуть означати, що пляшка небезпечна для використання. 

З часом ці пляшки псуються від постійного наповнення теплою водою. Це порушує їх структуру, і оскільки матеріал стає тоншим, це збільшує ризик розколювання або розриву та спричинення опіків", - додала експерт.

Людина в руках тримає грілку (фото: Freepik)

Розм'якшений матеріал

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грілкаЗдоров'я