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Грелки могут быть опасными для здоровья: список настораживающих признаков

Как грелки могут нанести вред здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Грелки могут помочь согреться зимой при правильном пользовании. Однако, стоит знать о признаках, которые указывают, что грелки могут нанести вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Что стоит знать о грелках

Эксперт что такие признаки, как трудности с удержанием тепла, размягченный материал и изменение цвета, могут означать, что бутылка небезопасна для использования.

Со временем эти бутылки портятся от постоянного наполнения теплой водой. Это нарушает их структуру, и поскольку материал становится тоньше, это увеличивает риск раскалывания или разрыва и причинения ожогов", - добавила эксперт.

Человек в руках держит грелку (фото: Freepik)

Размягченный материал

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