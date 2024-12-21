Грелки могут быть опасными для здоровья: список настораживающих признаков

Грелки могут помочь согреться зимой при правильном пользовании. Однако, стоит знать о признаках, которые указывают, что грелки могут нанести вред здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Эксперт что такие признаки, как трудности с удержанием тепла, размягченный материал и изменение цвета, могут означать, что бутылка небезопасна для использования.
Со временем эти бутылки портятся от постоянного наполнения теплой водой. Это нарушает их структуру, и поскольку материал становится тоньше, это увеличивает риск раскалывания или разрыва и причинения ожогов", - добавила эксперт.
Размягченный материал
Ранее мы сообщали, куда нельзя прикладывать грелку и как правильно ею пользоваться.
Также мы писали, как определить, заразны ли вы еще после гриппа или простуды.