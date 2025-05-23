Гріх, тіло і каяття: Нікіта Кісельов та iSKra стерли межу між бажанням і провиною

Що ховається за межею дозволеного? Який смак у забороненого плоду? Новий трек "Кайся" від НікітиКісельова та співачки iSKra (Олександра Клименко) - це музична сповідь про пристрасть, що не знає меж, і каяття, яке неминуче приходить слідом. Їхні голоси сплітаються в чуттєвому танці, а текст проникає у найпотаємніші куточки душі, де живуть наші темні бажання.

РБК-Україна (проект Styler) зазирнуло за лаштунки цього зухвалого проєкту, зібравши його творців, аби дізнатися: що їх надихнуло на таку відвертість?

Як зʼявилася ідея цього треку? Що тебе надихнуло на настільки відвертий дуетний трек?

Нікіта Кісельов: Ідея створити дует з iSKra виникла ще минулого року. Вона з’явилася в мене після того, як я вперше почув її голос - неймовірно проникливий, чуттєвий, такий, що торкається душі. Він нагадує загострене лезо -тонкий, але надзвичайно сильний. І, на мою думку, він справді унікальний для української та й світової музичної сцени.

Ми зустрілися з iSKra, я запропонував випити кави. Під час розмови відчув її характер, темперамент - і зрозумів, що нам варто зробити щось незвичне, нетипове для нас обох. Пісня "Кайся" з’явилася дуже швидко, як і всі мої найсильніші треки. Вона буквально прийшла до мене миттєво.

Мені хочеться вірити, що ця пісня стала своєрідним об’єднанням і водночас відкриттям нових граней для слухачів - і моїх, і iSKrа.

Саша, ти казала, що цей фіт - твоя мета на 2025. Чому саме з Нікітою?

iSKra: Протягом останніх двох років я була закохана у творчість Нікіти. Я знала, наскільки він крутий автор, і дуже хотіла вийти з ним на сцену вдвох.

Коли ми познайомилися в грудні на музичній премії, я ще більше переконалась: він не лише талановитий артист, а й неймовірно щира людина. Відкритий, добрий, справжній чоловік. Саме тоді в мене й народилося нестримне бажання зробити з ним дует.

І ось вже за кілька місяців Нікіта сам зʼявився з пропозицією пісні. Причому у дуже правильний момент. Він здійснив мою мрію. Ця співпраця була неймовірно легкою і водночас пристрасною. Ми одразу відчули зв’язок - і я щаслива, що саме мені він запропонував "покаятись".

Нікіта, про що ти думаєш, коли співаєш "Кайся"? Це звернення до себе чи до когось конкретного?

Нікіта Кісельов: Коли я співаю "Кайся", думаю про неминучість розриву - той момент, коли двоє розуміють, що не можуть бути разом, але все одно не відпускають цю мить і продовжують йти в ту любов. А потім - каються. За те, що скуштували заборонений плід, хоча й знали, чим усе може закінчитися.

Це звернення і до себе, і до слухача, і до моєї партнерки по дуету, бо вона теж проживає ці емоції. У житті бувають різні ситуації, які змушують нас відчувати саме це - жагу, провину, щиру близькість. А потім - каяття.

Що тобі хотілося сказати саме цим треком? Про що "Кайся" з твоєї перспективи?

iSKra: Для мене цей трек - уособлення моїх темних сторін, моїх маленьких гріхів, про які ніхто не знає. Це можливість на власному прикладі показати: у кожного є своя іскра, яка в певний момент може перетворитися на полум’я пристрасті.

Мені хотілося донести, що не варто соромитися своїх бажань чи внутрішнього поклику. Іноді краще дозволити собі згрішити, але жити щиро й наповнено (звісно, в межах розумного). Бо це - частина нашого життя. Якщо постійно ховати свої бажання за сімома замками, то який у цьому сенс?

Кайтесь. Кохайтесь. Торкайтесь одне одного. Бо саме в цьому справжня магія життя.

Кому найбільше відгукнеться цей трек?

Нікіта Кісельов: Цей трек відгукнеться тим, хто цінує емоційну музику - ту, що не просто звучить, а ще й несе глибокий сенс. Це пісня, яка відкриває нові грані, створює атмосферу темної, сексуальної сторони людини.

Особливо близькою вона буде тим, хто тільки відкриває для себе власну сексуальність, або ж навпаки - глибоко й яскраво її відчуває. Я впевнений, ця композиція знайде відгук саме в таких слухачів.

Саша, ти зазначала і про прийняття темних сторін завдяки цьому трекові. Що відкрила ти сама про себе в процесі створення "Кайся"?

iSKra: Чесно кажучи, навряд чи хтось очікував такий трек від мене чи Нікіти. Але ми свідомо занурилися в темні закутки душі - і власної, і слухача. Для мене "Кайся" стала можливістю показати те, що я зазвичай ретельно приховую: свою сексуальність, пристрасть, бажаність, нестримність.

У процесі створення пісні в мені розгорівся ще потужніший вогонь, особливо поруч із таким партнером, як Нікіта. Часом я буквально не відчувала землі під ногами. Дівчата точно мають мене зрозуміти.