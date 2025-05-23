Гурт "ВІА Гра" офіційно припинив існування: якою була їхня остання пісня
Костянтин Меладзе офіційно оголосив про завершення музичної кар'єри гурту "ВІА Гра", який був створений у 2000 році.
Хто входив до фінального складу та якою була їхня остання пісня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що відомо про закриття гурту "ВІА Гра"
Костянтин Меладзе оголосив про завершення проєкту і презентував останню пісню колективу "Galileo".
"Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, всім, всім, всім..." - написав Меладзе.
"Це був чудовий час, за яким у мене немає ніякої ностальгії. Головне і найкраще, що було і залишиться з усієї цієї історії - це пісні, наповнені любов'ю, вірою і надією. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років. Бажаю всім миру і благополуччя", - додав він.
Музику та слова до останньої композиції написав сам Костянтин. Солістками останнього складу виступили Софія Тарасова та Уляна Синецька.
Історія гурту "ВІА Гра" та його склад
Колектив був створений у 2000 році в Києві та одразу захопив слухачів завдяки сміливим образам та композиціям. За 25 років існування він пройшов через декілька змін у складі.
Останній склад на 2025 рік:
- Софія Тарасова
- Уляна Синецька
У 2020-му році до гурту також входила учасниця з Кривого Рогу Ксенія Попова, у якої у квітні загинув тато на війні.
Останній склад "ВІА Гри" (фото: instagram.com/viagra_official)
У 2012 році пройшов масштабний перезапуск гурту. Через програму "Хочу в ВІА Гру" було сформовано новий склад.
2013-2018:
- Еріка Герцег;
- Анастасія Кожевнікова;
- Міша Романова.
Коли остання покинула колектив, замість неї приєдналася Ольга Меганська. Тоді вони активно виступали та вражали новими піснями, проте зрештою залишили гурт.
2011-2012:
- Єва Бушміна;
- Санта Дімопулос;
- Альбіна Джанабаєва.
Золотим складом гурту вважається тріо з 2003 по 2004:
- Надія Мейхер-Грановська;
- Віра Брежнєва;
- Анна Сєдокова.
Оригінальний склад складався з дуету, до якого входили Альона Вінницька та Надія Грановська.
Учасницями в різний час також були Тетяна Найник, Альбіна Джанабаєва, Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Христина Коц-Готліб та інші.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram VIA GRA, Wikipedia.