Гурт "ВІА Гра" офіційно припинив існування: якою була їхня остання пісня

Костянтин Меладзе офіційно оголосив про завершення музичної кар'єри гурту "ВІА Гра", який був створений у 2000 році.

Хто входив до фінального складу та якою була їхня остання пісня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про закриття гурту "ВІА Гра"

Костянтин Меладзе оголосив про завершення проєкту і презентував останню пісню колективу "Galileo".

"Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, всім, всім, всім..." - написав Меладзе.

"Це був чудовий час, за яким у мене немає ніякої ностальгії. Головне і найкраще, що було і залишиться з усієї цієї історії - це пісні, наповнені любов'ю, вірою і надією. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років. Бажаю всім миру і благополуччя", - додав він.

Музику та слова до останньої композиції написав сам Костянтин. Солістками останнього складу виступили Софія Тарасова та Уляна Синецька.



Історія гурту "ВІА Гра" та його склад

Колектив був створений у 2000 році в Києві та одразу захопив слухачів завдяки сміливим образам та композиціям. За 25 років існування він пройшов через декілька змін у складі.

Останній склад на 2025 рік:

Софія Тарасова

Уляна Синецька

У 2020-му році до гурту також входила учасниця з Кривого Рогу Ксенія Попова, у якої у квітні загинув тато на війні.

Останній склад "ВІА Гри" (фото: instagram.com/viagra_official)

У 2012 році пройшов масштабний перезапуск гурту. Через програму "Хочу в ВІА Гру" було сформовано новий склад.

2013-2018:

Еріка Герцег;

Анастасія Кожевнікова;

Міша Романова.

Коли остання покинула колектив, замість неї приєдналася Ольга Меганська. Тоді вони активно виступали та вражали новими піснями, проте зрештою залишили гурт.

2011-2012:

Єва Бушміна;

Санта Дімопулос;

Альбіна Джанабаєва.

Золотим складом гурту вважається тріо з 2003 по 2004:

Надія Мейхер-Грановська;

Віра Брежнєва;

Анна Сєдокова.

Оригінальний склад складався з дуету, до якого входили Альона Вінницька та Надія Грановська.

Учасницями в різний час також були Тетяна Найник, Альбіна Джанабаєва, Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Христина Коц-Готліб та інші.