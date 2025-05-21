Latexfauna здивували новими піснями: африканські мотиви і Lana Del Rey

Гурт Latexfauna випустив максісингл з двома треками - NICH і BUREVIY. Замість звичного фанку та синті-поп прийшла акустика, фольк і кантрі, які сповнені українських символів і образів та об’єднані звуками музичних інструментів. У цих треках - українські й місцями африканські мотиви, а ще - трохи Lana Del Rey.

Фронтмен гурту Діма Зезюлін пояснює, що нові пісні - це наслідок акустичного туру прикордонними військовими частинами.

"Ми стали більше надихатися рідним. Зараз у нас період пієтету до рідного краю. Саме ці пісні народилися під час акустичного туру, який ми з хлопцями давали по прикордонних військових частинах. У нас була спеціальна програма, куди, опріч наших авторських, входили також і деякі народні пісні. Весь той період у нас був дуже насичений і пригодницький. Ми багато пересувалися на маленькому позашляховику й відвідували військових з концертами в найвіддаленіших місцях. Можливо, саме такий лайфстайл надихнув нас на ці пісні", - розповідає Діма.

NICH - пісня про вершника, який мчить додому на вороному коні. У треку багато образів: Чумацький шлях, дім, мати, кохана. Це - історія сім’янина, який скучив за рідною землею.

Latexfauna вже випустили кліп на цей трек. Його зняв Інді Хайт у стилі "фото-хом" (або photo-sphere), відомому по червоних доріжках, як на "Оскарі".

Це коли камери знімають людину з усіх боків одночасно - і потім усе це складається в одне сферичне зображення. Виглядає ефектно.

BUREVIY - повна протилежність. Тут герой - не сім’янин, а зухвалий розбишака, що не визнає правил і врешті гине. Його кінь, на ім’я Буревій, навпаки - спокійний і добрий. І саме він виживає.

Музика теж інша. Над "NICH" Latexfauna працювали з Євгеном Філатовим, і в пісні з’явилися мандоліна, народний барабан та інші акустичні інструменти. А у "BUREVIY" гурт записав контрабас і флейту - вперше в історії Latexfauna. Акордеон позичили у все того ж Інді Хайта.

Кадр з кліпу NICH

"Весь процес був супер легким. Бо, як казав класик Лесь Подерв’янський: “Усе талановите виходить легко”. Тож думаємо, що з цим максі синглом слухачі будуть нас любити ще більше і розкриють з іншого боку. Не фанком та синті-попом єдиним. Хтозна, куди нас занесе на подальших синглах", - додає Діма.

Кадр з кліпу NICH