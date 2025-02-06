Грибна юшка по-закарпатськи: рецепт традиційної першої страви

В українській кухні існує чимало рецептів перших страв. Наприклад, грибна юшка по-закарпатськи - вишукана традиційна страва, схожа на вершковий суп, яка неодмінна урізноманітнить домашнє меню.
Про те, як готувати грибну юшку по-закарпатськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того, щоб приготувати цю першу страву, необхідні такі продукти:
Грибну юшку можна готувати зі свіжих або сушених грибів, до того ж не обов'язково білих - можна використовувати лисички або печериці.
Перед додаванням в суп гриби обсмажуються. Проте їх також можна попередньо відварити та, після проварювання протягом декількох хвилин, злити з них рідину.
Картоплю помийте та наріжте на кубики середнього розміру. Моркву та цибулю потрібно почистити і нарізати на невеликі кубики.
Пересипте картоплю та моркву до глибокої каструлі, залийте водою; накрийте посуд кришкою та поставте на вогонь. Промиті або відварені гриби наріжте на тонкі скибки.
Розігрійте в пательню олію та обсмажте цибулю до розм'якшення. Додайте паприку, перемішайте інгредієнти та вкиньте нарізані гриби.
Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)
Підсоліть та поперчіть гриби та смажте їх до готовності, періодично помішуючи. Насипте борошно в окрему миску, додайте до нього сметану та поступово влийте молоко, перемішуючи суміш до однорідної консистенції.
Залийте смажені гриби молочною сумішшю та доведіть рідину до кипіння і загустіння.
Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)
Перелийте гриби з соусом в каструлю з відвареною картоплею та морквою. Ретельно перемішайте юшку, щоб соус змішався з бульйоном.
Всипте до юшки сухий часник, додайте сіль та перець до смаку. Доведіть страву до кипіння, додайте зелень кропу - і юшку по-закарпатськи можна подавати до столу.
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