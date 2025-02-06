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Грибна юшка по-закарпатськи: рецепт традиційної першої страви

Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

В українській кухні існує чимало рецептів перших страв. Наприклад, грибна юшка по-закарпатськи - вишукана традиційна страва, схожа на вершковий суп, яка неодмінна урізноманітнить домашнє меню.

Про те, як готувати грибну юшку по-закарпатськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для грибної юшки по-закарпатськи

Для того, щоб приготувати цю першу страву, необхідні такі продукти:

  • вода - 2-2,5 л
  • білі гриби - 800 г 
  • морква - 2 шт.
  • картопля - 800 г
  • цибуля - 1-2 шт. 
  • сметана - 300 мл
  • молоко - 500 мл
  • борошно - 2 ст. л. 
  • соняшникова олія - 3 ст. л.
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку
  • солодка паприка - 1 ч. л.
  • сушений часник - 1 ч. л.
  • зелень кропу - пучок

Як готувати грибну юшку по-закарпатськи

Грибну юшку можна готувати зі свіжих або сушених грибів, до того ж не обов'язково білих - можна використовувати лисички або печериці.

Перед додаванням в суп гриби обсмажуються. Проте їх також можна попередньо відварити та, після проварювання протягом декількох хвилин, злити з них рідину. 

Картоплю помийте та наріжте на кубики середнього розміру. Моркву та цибулю потрібно почистити і нарізати на невеликі кубики.

Пересипте картоплю та моркву до глибокої каструлі, залийте водою; накрийте посуд кришкою та поставте на вогонь. Промиті або відварені гриби наріжте на тонкі скибки.

Розігрійте в пательню олію та обсмажте цибулю до розм'якшення. Додайте паприку, перемішайте інгредієнти та вкиньте нарізані гриби.

Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)

Підсоліть та поперчіть гриби та смажте їх до готовності, періодично помішуючи. Насипте борошно в окрему миску, додайте до нього сметану та поступово влийте молоко, перемішуючи суміш до однорідної консистенції. 

Залийте смажені гриби молочною сумішшю та доведіть рідину до кипіння і загустіння.

Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)

Перелийте гриби з соусом в каструлю з відвареною картоплею та морквою. Ретельно перемішайте юшку, щоб соус змішався з бульйоном. 

Всипте до юшки сухий часник, додайте сіль та перець до смаку. Доведіть страву до кипіння, додайте зелень кропу - і юшку по-закарпатськи можна подавати до столу.

 

До речі раніше ми розповідали про те, як готувати тушковану картоплю з м'ясом на пательні.

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