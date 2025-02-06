Грибна юшка по-закарпатськи: рецепт традиційної першої страви

Що потрібно для грибної юшки по-закарпатськи

Для того, щоб приготувати цю першу страву, необхідні такі продукти:

вода - 2-2,5 л

білі гриби - 800 г

морква - 2 шт.

картопля - 800 г

цибуля - 1-2 шт.

сметана - 300 мл

молоко - 500 мл

борошно - 2 ст. л.

соняшникова олія - 3 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

солодка паприка - 1 ч. л.

сушений часник - 1 ч. л.

зелень кропу - пучок

Як готувати грибну юшку по-закарпатськи

Грибну юшку можна готувати зі свіжих або сушених грибів, до того ж не обов'язково білих - можна використовувати лисички або печериці.

Перед додаванням в суп гриби обсмажуються. Проте їх також можна попередньо відварити та, після проварювання протягом декількох хвилин, злити з них рідину.

Картоплю помийте та наріжте на кубики середнього розміру. Моркву та цибулю потрібно почистити і нарізати на невеликі кубики.

Пересипте картоплю та моркву до глибокої каструлі, залийте водою; накрийте посуд кришкою та поставте на вогонь. Промиті або відварені гриби наріжте на тонкі скибки.

Розігрійте в пательню олію та обсмажте цибулю до розм'якшення. Додайте паприку, перемішайте інгредієнти та вкиньте нарізані гриби.



Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)

Підсоліть та поперчіть гриби та смажте їх до готовності, періодично помішуючи. Насипте борошно в окрему миску, додайте до нього сметану та поступово влийте молоко, перемішуючи суміш до однорідної консистенції.

Залийте смажені гриби молочною сумішшю та доведіть рідину до кипіння і загустіння.



Як готувати грибну юшку по-закарпатськи (скриншот / Закарпатська Господиня)

Перелийте гриби з соусом в каструлю з відвареною картоплею та морквою. Ретельно перемішайте юшку, щоб соус змішався з бульйоном.

Всипте до юшки сухий часник, додайте сіль та перець до смаку. Доведіть страву до кипіння, додайте зелень кропу - і юшку по-закарпатськи можна подавати до столу.