Грибная юшка по-закарпатски: рецепт традиционного первого блюда

Что нужно для грибной юшки по-закарпатски

Для того, чтобы приготовить это первое блюдо, необходимы такие продукты:

вода - 2-2,5 л

белые грибы - 800 г

морковь - 2 шт.

картофель - 800 г

лук - 1-2 шт.

сметана - 300 мл

молоко - 500 мл

мука - 2 ст. л.

подсолнечное масло - 3 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

сладкая паприка - 1 ч. л.

сушеный чеснок - 1 ч. л.

зелень укропа - пучок

Как готовить грибную юшку по-закарпатски

Грибную юшку можно готовить из свежих или сушеных грибов, причем не обязательно белых - можно использовать лисички или шампиньоны.

Перед добавлением в суп грибы обжариваются. Однако их также можно предварительно отварить и, после проваривания в течение нескольких минут, слить с них жидкость.

Картофель помойте и нарежьте на кубики среднего размера. Морковь и лук нужно почистить и нарезать на небольшие кубики.

Пересыпьте картофель и морковь в глубокую кастрюлю, залейте водой; накройте посуду крышкой и поставьте на огонь. Промытые или отваренные грибы нарежьте на тонкие ломтики.

Разогрейте в сковороде масло и обжарьте лук до размягчения. Добавьте паприку, перемешайте ингредиенты и бросьте нарезанные грибы.



Как готовить грибную юшку по-закарпатски (скриншот / Закарпатська Господиня)

Подсолите и поперчите грибы и жарьте их до готовности, периодически помешивая. Насыпьте муку в отдельную миску, добавьте к ней сметану и постепенно влейте молоко, перемешивая смесь до однородной консистенции.

Залейте жареные грибы молочной смесью и доведите жидкость до кипения и загустения.



Как готовить грибную юшку по-закарпатски (скриншот / Закарпатська Господиня)

Перелейте грибы с соусом в кастрюлю с отваренным картофелем и морковью. Тщательно перемешайте уху, чтобы соус смешался с бульоном.

Всыпьте в юшку сухой чеснок, добавьте соль и перец по вкусу. Доведите блюдо до кипения, добавьте зелень укропа - и юшку по-закарпатски можно подавать к столу.