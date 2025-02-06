Грибная юшка по-закарпатски: рецепт традиционного первого блюда

В украинской кухне существует немало рецептов первых блюд. Например, грибная юшка по-закарпатски - изысканное традиционное блюдо, похожее на сливочный суп, которое непременно разнообразит домашнее меню.
О том, как готовить грибную юшку по-закарпатски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того, чтобы приготовить это первое блюдо, необходимы такие продукты:
Грибную юшку можно готовить из свежих или сушеных грибов, причем не обязательно белых - можно использовать лисички или шампиньоны.
Перед добавлением в суп грибы обжариваются. Однако их также можно предварительно отварить и, после проваривания в течение нескольких минут, слить с них жидкость.
Картофель помойте и нарежьте на кубики среднего размера. Морковь и лук нужно почистить и нарезать на небольшие кубики.
Пересыпьте картофель и морковь в глубокую кастрюлю, залейте водой; накройте посуду крышкой и поставьте на огонь. Промытые или отваренные грибы нарежьте на тонкие ломтики.
Разогрейте в сковороде масло и обжарьте лук до размягчения. Добавьте паприку, перемешайте ингредиенты и бросьте нарезанные грибы.
Как готовить грибную юшку по-закарпатски (скриншот / Закарпатська Господиня)
Подсолите и поперчите грибы и жарьте их до готовности, периодически помешивая. Насыпьте муку в отдельную миску, добавьте к ней сметану и постепенно влейте молоко, перемешивая смесь до однородной консистенции.
Залейте жареные грибы молочной смесью и доведите жидкость до кипения и загустения.
Как готовить грибную юшку по-закарпатски (скриншот / Закарпатська Господиня)
Перелейте грибы с соусом в кастрюлю с отваренным картофелем и морковью. Тщательно перемешайте уху, чтобы соус смешался с бульоном.
Всыпьте в юшку сухой чеснок, добавьте соль и перец по вкусу. Доведите блюдо до кипения, добавьте зелень укропа - и юшку по-закарпатски можно подавать к столу.
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