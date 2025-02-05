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Загребський стейк: рецепт ефектної ситної страви

Середа 05 лютого 2025 17:37
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Загребський стейк: рецепт ефектної ситної страви Як готувати загребський стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Автор: Людмила Рябухіна

Загребський стейк - вишуканий спосіб приготувати м'ясну страву. Загребський стейк готують зі смаженої телятини, загортаючи в неї сир та шинку, а доповнює страву хрумка скоринка з панірувальних сухарів.

Про те, як готувати загребський стейк, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Що потрібно для загребського стейка

Для того, щоб приготувати цю вишукану страву на обід чи вечерю, необхідні такі продукти:

  • стейки з телятини - 4 шт.
  • шинка - 8 слайсів
  • сир - 4 скибки
  • яйця - 2 шт.
  • борошно - 5-7 ст. л.
  • панірувальні сухарі - 5-7 ст. л.
  • олія - для фритюру

Як готувати загребський стейк

Приготування загребського стейка схоже на приготування котлети по-київськи. Для початку стейки з телятини потрібно відбити кухонним молотком, щоб м'ясо стало тоншим.

Краще відбивати телятину гладким боком молотка, накривши м'ясо харчовою плівкою. Відбиту телятину необхідно посолити та поперчити до смаку.
Загребський стейк: рецепт ефектної ситної страви
Як готувати загребський стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На м'ясо потрібно викласти по два великих кружальця тонко нарізаної шинки. На шинку потрібно викласти шматочок сиру та згорнути стейк в рулет так, щоб сир з шинкою були всередині.
Загребський стейк: рецепт ефектної ситної страви
Як готувати загребський стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Розбийте в миску яйця та збийте їх до однорідної консистенції, додавши сіль та перець до смаку. В іншу миску насипте панірувальні сухарі, а в окремий посуд - борошно.

Спершу м'ясні рулети потрібно обваляти в борошні. Потім занурте загребські стейки в яйце, після чого присипте панірувальними сухарями.

Розігрійте в глибокій пательні таку кількість олії, щоб в неї можна було занурити котлети. Обсмажте стейки до рум'яної скоринки з кожного боку.
Загребський стейк: рецепт ефектної ситної страви
Як готувати стейк в паніруванні у фритюрі (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Після цього перекладіть м'ясні рулети на деко та випікайте протягом 12-15 хвилин за температури 180 градусів. Втім, якщо ви не любите страви у фритюрі, загребський стейк можна одразу приготувати в духовці, збільшивши час запікання.

Подавати загребський стейк можна з улюбленим гарніром, присипавши м'ясну страву свіжою зеленню.

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