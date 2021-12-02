Как из гречки приготовить вкусный и полезный десерт: не содержит сахара
Гречка - одна из самых полезных круп. Если раньше вы использовали ее только как гарнир, то теперь будете знать еще и как приготовить из гречки полезный десерт. В частности, те, кто придерживается здорового питания уже пробовали глазированные сырки с добавлением зеленой гречки.
Так, рецептом поделилась нутрициологиня Наталья Кедик в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- Зеленая гречка - 120 г;
- Финики - 120 г;
- Кокосовая стружка - 30-40 г;
- Молоко - 2-3 ст. л;
- Лимонный сок;
- Ваниль.
В частности, чтобы приготовить глазурь для сырков, нужно:
- Шоколад;
- Какао;
- Сливочное масло.
Сначала гречку нужно промыть и оставить в воде на 2-3 часа. Затем необходимо промыть крупу еще раз и взбить в блендере.
Далее финики замочите в кипяченой воде на 10 минут и положите в блендер и добавьте молока и кокосовую пасту. Все это взбейте в блендере.
Насыпьте кокосовую стружку и налейте лимонный сок, выложите в формочки и положите в морозильную камеру.
Для глазури растопите сливочное масло и какао на водяной бане и полейте сырки.
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