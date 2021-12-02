Як із гречки приготувати смачний та корисний десерт: не містить цукру
Гречка – одна з найкорисніших круп. Якщо раніше ви використовували її тільки як гарнір, то тепер знатимете ще й як приготувати з гречки корисний десерт. Зокрема, ті, хто дотримується здорового харчування вже пробували глазуровані сирки з додаванням зеленої гречки.
Так, рецептом поділилася нутриціологиня Наталія Кедик в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- Зелена гречка - 120 г;
- Фініки - 120 г;
- Кокосова стружка - 30-40 г;
- Молоко - 2-3 ст. л;
- Лимонний сік;
- Ваніль.
Зокрема, аби приготувати глазур для сирків потрібно:
- Шоколад;
- Какао;
- Вершкове масло.
Спочатку гречку потрібно промити та залишити у воді на 2-3 години. Потім необхідно промити крупу ще раз та збити у блендері.
Далі фініки замочіть у кип`яченій воді на 10 хвилин і покладіть у блендер та додайте молока й кокосову пасту. Все це збийте у блендері.
Насипте кокосову стружку та налийте лимонний сік, викладіть у формочки й покладіть в морозильну камеру.
Для глазурі розтопіть вершкове масло та какао на водяній бані та полийте сирки.
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