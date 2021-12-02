Як із гречки приготувати смачний та корисний десерт: не містить цукру

Гречка – одна з найкорисніших круп. Якщо раніше ви використовували її тільки як гарнір, то тепер знатимете ще й як приготувати з гречки корисний десерт. Зокрема, ті, хто дотримується здорового харчування вже пробували глазуровані сирки з додаванням зеленої гречки.

Так, рецептом поділилася нутриціологиня Наталія Кедик в Instagram .

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

Зелена гречка - 120 г;

Фініки - 120 г;

Кокосова стружка - 30-40 г;

Молоко - 2-3 ст. л;

Лимонний сік;

Ваніль.

Зокрема, аби приготувати глазур для сирків потрібно:

Шоколад;

Какао;

Вершкове масло.

Спочатку гречку потрібно промити та залишити у воді на 2-3 години. Потім необхідно промити крупу ще раз та збити у блендері.

Далі фініки замочіть у кип`яченій воді на 10 хвилин і покладіть у блендер та додайте молока й кокосову пасту. Все це збийте у блендері.

Насипте кокосову стружку та налийте лимонний сік, викладіть у формочки й покладіть в морозильну камеру.

Для глазурі розтопіть вершкове масло та какао на водяній бані та полийте сирки.