Гречаники без м'яса: готуємо смачні і прості українські котлети

В Україні починає дешевшати гречка, а це значить, що варто поласувати гречаниками. Їх можна готувати без м'яса і все одно буде смачно.
Як приготувати цю унікальну українську страву, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зваріть гречку, додайте до неї сіль.
Сиру картоплю потріть на середній тертці. Додайте в гарячу гречку. Посоліть, поперчіть, додайте посічений дрібно часник і ретельно вимішайте. Спочатку ложкою, а коли трішки схолоне - руками.
Після цього руками сформуйте гречаники (схожі на котлети), обваляйте в сухарях і обсмажте на гарячій пательні у великій кількості олії.
Найкраще смакують гречаники з томатним соусом. Прикрасьте листочком зелені і можна подавати на стіл.
Зауважимо, що можна використати зварену гречку, яка вже стоїть в холодильнику пару днів і ніхто не хоче її їсти.
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