Гречаники без м'яса: готуємо смачні і прості українські котлети

Інгредієнти:

1 склянка гречки;

2 склянки води;

3 картоплини;

2-3 зубці часнику;

рослинна олія;

панірувальні сухарі;

сіль, перець до смаку.

Покрокове приготування

Зваріть гречку, додайте до неї сіль.

Сиру картоплю потріть на середній тертці. Додайте в гарячу гречку. Посоліть, поперчіть, додайте посічений дрібно часник і ретельно вимішайте. Спочатку ложкою, а коли трішки схолоне - руками.

Після цього руками сформуйте гречаники (схожі на котлети), обваляйте в сухарях і обсмажте на гарячій пательні у великій кількості олії.

Найкраще смакують гречаники з томатним соусом. Прикрасьте листочком зелені і можна подавати на стіл.

Зауважимо, що можна використати зварену гречку, яка вже стоїть в холодильнику пару днів і ніхто не хоче її їсти.

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