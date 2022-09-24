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Гречаники без мяса: готовим вкусные и простые украинские котлеты

Фото: Как приготовить гречаники без мяса (YouTube)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине начинает дешеветь гречка, а это значит, что стоит полакомиться гречаниками. Их можно готовить без мяса и все равно будет вкусно.

Как приготовить это уникальное украинское блюдо, читайте ниже в нашем материале Styler.

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречки;
  • 2 стакана воды;
  • 3 картофелины;
  • 2-3 зубца чеснока;
  • растительное масло;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец по вкусу.

Пошаговое приготовление

Сварите гречку, добавьте в нее соль.

Сырой картофель потрите на средней терке. Добавьте в горячую гречку. Посолите, поперчите, добавьте мелко порубленный чеснок и тщательно вымешайте. Сначала ложкой, а когда немножко остынет - руками.

После этого руками сформируйте гречаники (похожие на котлеты), обваляйте в сухарях и обжарьте на горячей сковороде в большом количестве растительного масла.

Лучше всего гречаники заходят с томатным соусом. Украсьте листиком зелени и можно подавать на стол.

Отметим, что можно использовать сваренную гречку, которая уже стоит в холодильнике пару дней, и никто не хочет ее есть.

Смотрите также видео от украинского кулинара, как приготовить гречаники:

Раньше мы писали, как приготовить неразваливающиеся нежные зразы.

Также читайте о вкусных жареных пирожках на картофельном отваре.

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гречка