Графіки відключення світла можуть тривати всю зиму: скільки сидітимемо без електрики

Він розповів, як довго в Україні триватимуть відключення електроенергії.

"Довго. Я думаю, однозначно всю зиму буде режим обмежень. Щодо тривалості відключень. Я думаю, що нові удари будуть. Якщо немає ударів – ситуація буде виправлена, а нові удари призведуть до нових погіршень. Новий удар послаблює. Все як у боксі - сильний боксер, який пропускає удари, стає слабшим, якщо не відбивається. Молитимемося за наші системи ППО", - підкреслив Кучеренко.

Він додав, що зараз ситуацію з енергопостачанням вдалося трохи покращити, і насамперед – у Києві.

"Зараз відкриваю вам таємницю. Тільки спілкувався з представниками однієї з енергетичних компаній, від якої насамперед залежить Київ та область. Вони мені повідомили, що зараз буде покращення, оскільки до системи будуть приєднані ці блоки (ХАЕС та РАЕС - ред.). ). До цього, дійсно, у Києві вночі був дефіцит генерації через мережеві ушкодження. Київ і область - це, по суті, одне ціле. Обмежили область, а водночас - частину Києва", - пояснив експерт.