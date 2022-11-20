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Графіки відключення світла можуть тривати всю зиму: скільки сидітимемо без електрики

Фото: Графіки відключення світла триватимуть усю зиму (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Масові ракетні атаки на електричну інфраструктуру України завдали серйозних пошкоджень. Вже понад місяць українці змушені навчатися виживати у постійних аварійних чи планових відключеннях світла.

Скільки триватимуть такі відключення світла та чи вдалося покращити ситуацію, розповів перший заступник Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у коментарі для ТСН.

Він розповів, як довго в Україні триватимуть відключення електроенергії.

"Довго. Я думаю, однозначно всю зиму буде режим обмежень. Щодо тривалості відключень. Я думаю, що нові удари будуть. Якщо немає ударів – ситуація буде виправлена, а нові удари призведуть до нових погіршень. Новий удар послаблює. Все як у боксі - сильний боксер, який пропускає удари, стає слабшим, якщо не відбивається. Молитимемося за наші системи ППО", - підкреслив Кучеренко.

Він додав, що зараз ситуацію з енергопостачанням вдалося трохи покращити, і насамперед – у Києві.

"Зараз відкриваю вам таємницю. Тільки спілкувався з представниками однієї з енергетичних компаній, від якої насамперед залежить Київ та область. Вони мені повідомили, що зараз буде покращення, оскільки до системи будуть приєднані ці блоки (ХАЕС та РАЕС - ред.). ). До цього, дійсно, у Києві вночі був дефіцит генерації через мережеві ушкодження. Київ і область - це, по суті, одне ціле. Обмежили область, а водночас - частину Києва", - пояснив експерт.

До речі, раніше ми писали про те, що у понеділок по всій Україні застосовуватимуть графіки планових відключень світла.

А ще розповідали про те, що у ДТЕК працюють над тим, щоби зменшити планові відключення світла до 1-2 годин.

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