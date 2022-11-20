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Без аварійних. Завтра по Україні продовжаться відключення світла

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Київ, Неділя 20 листопада 2022 20:13
Без аварійних. Завтра по Україні продовжаться відключення світла Фото: в "Укренерго" назвали деталі відключень по всій Україні завтра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Повідомляється, що додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються. Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак РФ щодо енергосистеми України. Цього тижня це була вже шоста.

Ремонтні бригади працюють цілодобово та без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світ українцям.

В "Укренерго" нагадали, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням. Згідно із заявою, "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегати), на які потрібно зменшити споживання.

Раніше в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергетичній системі України найближчим часом може змінитися на краще.

Також в "Укренерго" спростували черговий фейк про експорт електроенергії з України. У медіа та соціальних мережах поширюється фейкова інформація про те, що Україна нібито експортує надмірну електроенергію до країн Євросоюзу.

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