Графики отключения света могут продлиться всю зиму: сколько будем сидеть без электрики

Массовые ракетные атаки на электрическую инфраструктуру Украины нанесли серьезные повреждения. Уже более месяца украинцы вынуждено учатся выживать в постоянных аварийных или плановых отключениях света.
Сколько продлятся такие отключения света и удалось ли улучшить ситуацию, рассказал первый заместитель Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.
Он рассказал, как долго в Украине будут продолжаться отключения электроэнергии.
"Долго. Я думаю, однозначно всю зиму будет режим ограничений. Что касается продолжительности отключений. Я думаю, что новые удары будут. Если нет ударов - ситуация будет исправлена, а новые удары приведут к новым ухудшениям. Новый удар ослабляет. Все как в боксе - сильный боксер, пропускающий удары, становится слабее, если не отбивается. Будем молиться за наши системы ПВО", - подчеркнул Кучеренко.
Он добавил, что сейчас ситуацию с энергоснабжением удалось немного улучшить, и в первую очередь - в Киеве.
"Сейчас открываю вам тайну. Только общался с представителями одной из энергетических компаний, от которой, в первую очередь, зависит Киев и область. Они мне сообщили, что сейчас будет улучшение, поскольку к системе будут присоединены эти блоки (ХАЭС и РАЭС - ред.). До этого, действительно, в Киеве ночью был дефицит генерации из-за сетевых повреждений. Киев и область - это, по сути, одно целое. Ограничили область, а вместе с тем - часть Киева", - пояснил эксперт.
Кстати, ранее мы писали о том, в понедельник по всей Украине будут применять графики плановых отключений света.
А еще рассказывали о том, что в ДТЕК работают над тем, чтобы уменьшить плановые отключения света до 1-2 часов.