Відома акторка та подружка Мішиної зізналася, що думає про її скандал через російську мову

Світлицька зазначила, що її позиція відносно ворожої мови однозначна. Жінка жартома додала, що її донечки зростають як дві справжні націоналістки.

Стосовно Мішиної Олена зауважила, що вона не мала можливості особисто поговорити з акторкою про інтервʼю. Натомість вона додала, що якби артистки дискутувати про це, то жінка поділилась би своєю думкою.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Також акторка підкреслила, що хоч вона уникає російськомовного контенту, але все ж подивилась інтервʼю.

"Все що можу сказати, що говорити про свідомість російською мовою - це дивно. Це те, що я відчувала, але я ні в якому разі не засуджую Ксюху і я думаю що вона могла б сама відповісти на це запитання",- коментує артистка.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Олена додала, що щодо цієї ситуації вона не писала Мішиній. Артистка сказала, що вони зберігають з Ксенією теплі та дружні стосунки, правда, пригадати коли вони востаннє бачились - не змогла.

Що відомо про скандал

В березні цього року, мережею поширився російськомовний подкаст з Ксенією Мішиною. Щоб охопити "міжнародну аудиторію", знаменитість разом із фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем записала його ворожою мовою.

Коментатори під роликом були обурені через мову спілкування українців. Після негативної реакції користувачів можливість коментувати інтерв'ю на YouTube-каналі "BODYMAKER" та Instagram-сторінках Мішиної та Пилькевича вирішили вимкнути.

Мережу також розізлив той факт, що Ксенія є ведучою програми "Я люблю Україну", яку канал ТЕТ позиціонує як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну".