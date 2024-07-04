Известная актриса и подруга Мишиной призналась, что думает о ее скандале из-за русского языка

Звезда фильма "Будинок "Слово" Елена Светлицкая честно рассказала, что думает о скандальном интервью своей подруги Ксении Мишиной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на выпуск "Тур зірками".
Светлицкая отметила, что ее позиция относительно враждебного языка однозначна. Женщина в шутку добавила, что ее дочки растут как две настоящие националистки.
Относительно Мишиной Елена заметила, что у нее не было возможности лично поговорить с актрисой об интервью. Она добавила, что если бы артистки дискутировали об этом, то женщина поделилась бы своим мнением.
Также актриса подчеркнула, что хоть она избегает русскоязычного контента, но все же посмотрела интервью.
"Все что могу сказать, что говорить о сознании на русском языке - это странно. Это то, что я чувствовала, но я ни в коем случае не осуждаю Ксюху и я думаю, что она могла бы сама ответить на этот вопрос",- комментирует артистка.
Елена добавила, что про эту ситуации она не писала Мишиной. Артистка сказала, что они сохраняют с Ксенией теплые и дружеские отношения, правда, вспомнить, когда они в последний раз виделись - не смогла.
В марте этого года, по сети распространился русскоязычный подкаст с Ксенией Мишиной. Чтобы охватить "международную аудиторию", знаменитость вместе с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем записала его на враждебном языке.
Комментаторы под роликом были возмущены из-за языка общения украинцев. После негативной реакции пользователей возможность комментировать интервью на YouTube-канале "BODYMAKER" и Instagram-страницах Мишиной и Пилькевича решили отключить.
Сеть также разозлил тот факт, что Ксения является ведущей программы "Я люблю Україну", которую канал ТЕТ позиционирует как "самое патриотическое шоу о нашей великой непокоренной стране".
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