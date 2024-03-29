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Ксенія Мішина знову заговорила російською і потрапила у скандал: деталі

П'ятниця 29 березня 2024 10:54
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Ксенія Мішина знову заговорила російською і потрапила у скандал: деталі Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила у мовний скандал. Так, щоб охопити "міжнародну аудиторію", знаменитість разом із фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем записала підкаст російською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Деталі

Скандальне інтерв’ю вийшло на каналі фітнес-інструктора Мішиної.

Чоловік, судячи з його соцмереж, українець, який давно живе за кордоном і працює на міжнародну аудіторію.

Варто зазначити, що назва подкасту - англомовна: Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Підписи до фото і відео, опис до нього, також.

Однак у подкасті розмова ведеться російською.

У коментарях під роликом користувачі обурилися мовою спілкування двох українців.

Мережу також розізлив той факт, що Ксенія є ведучою програми "Я люблю Україну", яку канал ТЕТ позиціонує як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну".

До слова, після негативної реакції юзерів коментарі до інтерв'ю на YouTube-каналі "BODYMAKER" та Instagram-сторінках Мішиної та Пилькевича вирішили вимкнути.

Ксенія Мішина знову заговорила російською і потрапила у скандал: деталі

Ксенія Мішина і Сергій Пилькевич (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

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