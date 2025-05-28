Готуйтеся до інтернет-апокаліпсису: вчені попереджають про надпотужну сонячну бурю, яка паралізує світ

Спалахи на Сонці, здатні паралізувати енергомережі, супутниковий зв'язок і навіть спричинити "інтернет-апокаліпсис", можуть застати людство зненацька. Такий висновок зробили вчені після перших в історії навчань з моделювання наслідків екстремальної сонячної бурі.

Причина стурбованості вчених

Приводом для занепокоєння стала серія сонячних спалахів найвищого - X-класу, зафіксованих з активної сонячної плями AR4087. Перший спалах X1.2 стався 13 травня. Уже наступного дня стався потужніший спалах X2.7, який спричинив радіоперешкоди в Північній і Південній Америці, Європі, Африці, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії.

І це тільки початок: активна зона AR4087 продовжує наближатися до Землі, перетворюючись на потенційну загрозу в дусі "міжзоряного променя смерті".

Загроза з космосу

Сценарій виглядав як початок науково-фантастичного фільму: Сонце викидає корональний викид маси (CME) - потік заряджених частинок, який всього за кілька хвилин досягає Землі. При цьому в людства є лише 30 хвилин на підготовку, і цього часу, як показали навчання, недостатньо.

За словами учасників, навіть гіпотетичні заходи реагування були ускладнені відсутністю налагоджених каналів зв'язку між агентствами, відсутністю оперативних систем оповіщення та недостатньою обізнаністю чиновників і населення.

У звіті наголошується, що тема космічної погоди залишається слабко вивченою поза науковими структурами на кшталт NASA і NOAA, а фахівці, які беруть участь у навчаннях, не мали достатньої підготовки для оцінки наслідків подібних явищ.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала це зображення сонячного спалаху 14 травня (фото: NASA)

Хто проводив навчання

У підготовці брали участь NASA, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), Міністерство внутрішньої безпеки США, FEMA та інші профільні структури. Їх об'єднує спеціальна робоча група з космічної погоди - SWORM.

Навчання відбулися в травні 2024 року, а дії моделювалися на січень 2028 року. Серед наслідків бур були: блекаути на східному узбережжі США, зупинка залізниць і трубопроводів, різке зростання цін на паливо, збої GPS і відмова супутників. В одному зі сценаріїв навіть передбачалася втрата зв'язку з космонавтами місій Artemis і Orion.

Паралель із реальністю

Дивно, але в той самий час, коли моделювалися ці гіпотетичні катастрофи, на Сонці почалася найпотужніша геомагнітна буря за останні 20 років - так звана Gannon Storm. Тоді Земля відбулася легкими "подряпинами": були помічені незначні збої в супутниковому позиціонуванні та короткочасні порушення в енергомережах. Але, як підкреслюють фахівці, наступного разу все може бути набагато серйознішим.

Що рекомендують учені

Основні висновки звіту SWORM:

США потрібні єдині міжвідомчі протоколи реагування на космічну загрозу

необхідно поліпшити системи раннього оповіщення і зробити їх зрозумілими для широкої аудиторії

потрібно посилити стійкість критичної інфраструктури - від енергомереж до аеропортів

потрібно терміново вкластися в розробку технологій моніторингу сонячної активності.

"Подібно до того, як ми готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак, ми маємо бути готові до космічної бурі. Це питання не науки, а національної безпеки", - йдеться в офіційному висновку.