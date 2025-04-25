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Опубліковано новітні суперчіткі знімки Сонця: таких деталей ви ще не бачили

П'ятниця 25 квітня 2025 15:30
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Опубліковано новітні суперчіткі знімки Сонця: таких деталей ви ще не бачили Який вигляд має Сонце на нових суперчітких знімках (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Спільна місія ESA і NASA - Solar Orbiter - представила приголомшливе нове зображення Сонця і його корони. Ці зібрані дані зможуть вплинути на наше розуміння таких явищ, як сонячний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт European Space Agency.

Фото демонструє схожі на цукрову вату частинки, спіймані в магнітному полі атмосфери Сонця, темні "нитки" холоднішої речовини, що переплітаються між собою, та активні області, що викидають сонячні спалахи.

ESA зазначає, що знімок насправді являє собою композит із 200 окремих зображень, зроблених за допомогою приладу Extreme Ultraviolet Imager (EUI) з відстані близько 77 мільйонів кілометрів від Сонця. Завдяки цьому інструменту стали видимі ті частини атмосфери Сонця - корони, які зазвичай неможливо спостерігати.

Опубліковано новітні суперчіткі знімки Сонця: таких деталей ви ще не бачилиНове зображення Сонця у високій роздільній здатності (фото: ESA і NASA)

Solar Orbiter регулярно надає чіткі знімки нашої найближчої зірки, а також дав ученим нову інформацію про Венеру під час свого шляху до нинішньої позиції для спостереження за Сонцем. Докладніше про знімок, а також з інтерактивними мітками, що пояснюють різні області Сонця, можна ознайомитися на сайті ESA.

Опубліковано новітні суперчіткі знімки Сонця: таких деталей ви ще не бачилиОпубліковано новітні суперчіткі знімки Сонця: таких деталей ви ще не бачилиОпубліковано новітні суперчіткі знімки Сонця: таких деталей ви ще не бачилиСкриншот

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