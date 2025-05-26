Магнітні бурі вже на порозі: розклад по днях і поради, як не злітати з котушок
Магнітні бурі в кінці травня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також можливі порушення роботи засобів зв'язку та електротехніки, оскільки вчені прогнозують потужний геошторм вже за декілька днів.
Що варто знати про магнітні бурі в останній тиждень травня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Прогноз магнітних бур
Понеділок, 26 травня
За даними Space Weather Center, та NOAA, останній понеділок травня принесе спокійну геомагнітну погоду, очікується Кр-2, що відповідає слабкій магнітній бурі.
Вівторок, 27 травня
Геомагнітна ситуація прогнозується помірною - можливе невелике збільшення до Кр-3.
Середа, 28 травня
За прогнозами вчених, очікується різке збільшення геомагнітної активності. Очікується Кр-5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливе погіршення самопочуття.
Четвер, 29 травня
Геомагнітна активність ще збільшиться, до Кр-6, що також відповідає магнітній бурі червоного рівня. Погіршення самопочуття може відчути багато людей на планеті. Також можливе порушення роботи засобів зв'язку.
П'ятниця, 30 травня - Субота, 31 травня
За прогнозами вчених, геомагнітна активність буде помірною, на рівні Кр-4. Такі коливання відчувають метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята, люди похилого віку.
Варто зазначити, що сонячна активність мінлива і показники можуть змінюватися навіть протягом доби. Тому вчені радять слідкувати за прогнозами та оновленнями.
Що таке магнітна буря
Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Під час таких бур у верхніх шарах атмосфери зростає електромагнітна активність, що може впливати як на техніку (зв'язок, GPS, електромережі), так і на живі організми - зокрема на людину.
Як магнітні бурі впливають на людей
Усі магнітні бурі вищи Кр-4 можуть бути відчутними для людини. Помірні бурі найчастіше відчутні для людей з хронічними захворюваннями, гіпертоніків, метеозалежних, вагітних, маленьких дітей та літніх людей.
Найчастіші симптоми:
- головний біль, запаморочення, мігрень
- стрибки артеріального тиску
- сонливість, безсоння
- дратівливість, апатія
- швидка втома
- зниження концентрації та працездатності
- перепади настрою
- депресивні стани
- загострення хронічних станів
Як знизити вплив магнітних бур на організм
Лікарі дають загальні рекомендації та радять уникати навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та більше відпочивати.
Знизити вплив також допоможе:
- Повноцінний сон (не менше 7-9 годин на добу, засинати до 23:00)
- Пити багато чистої води
- Обмежити вживання кави, алкоголю, шкідливої їжі
- Знизити фізичне навантаження
- Уникати стресів, психоемоційного навантаження, сварок
- Гуляти на свіжому повітрі
- Провітрювати приміщення двічі на день
- Обмежити використання гаджетів за 2 години до сну
Людям з хронічними захворюваннями потрібно слідкувати за тиском і загальним самопочуттям. Якщо самопочуття погіршується - варто звернутися до лікарів за допомогою.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory
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