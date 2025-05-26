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Магнітні бурі вже на порозі: розклад по днях і поради, як не злітати з котушок

Понеділок 26 травня 2025 07:00
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Магнітні бурі вже на порозі: розклад по днях і поради, як не злітати з котушок Магнітні бурі в кінці травня охоплять планету (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі в кінці травня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також можливі порушення роботи засобів зв'язку та електротехніки, оскільки вчені прогнозують потужний геошторм вже за декілька днів.

Що варто знати про магнітні бурі в останній тиждень травня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

Понеділок, 26 травня

За даними Space Weather Center, та NOAA, останній понеділок травня принесе спокійну геомагнітну погоду, очікується Кр-2, що відповідає слабкій магнітній бурі.

Вівторок, 27 травня

Геомагнітна ситуація прогнозується помірною - можливе невелике збільшення до Кр-3.

Середа, 28 травня

За прогнозами вчених, очікується різке збільшення геомагнітної активності. Очікується Кр-5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливе погіршення самопочуття.

Четвер, 29 травня

Геомагнітна активність ще збільшиться, до Кр-6, що також відповідає магнітній бурі червоного рівня. Погіршення самопочуття може відчути багато людей на планеті. Також можливе порушення роботи засобів зв'язку.

П'ятниця, 30 травня - Субота, 31 травня

За прогнозами вчених, геомагнітна активність буде помірною, на рівні Кр-4. Такі коливання відчувають метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята, люди похилого віку.

Варто зазначити, що сонячна активність мінлива і показники можуть змінюватися навіть протягом доби. Тому вчені радять слідкувати за прогнозами та оновленнями.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Під час таких бур у верхніх шарах атмосфери зростає електромагнітна активність, що може впливати як на техніку (зв'язок, GPS, електромережі), так і на живі організми - зокрема на людину.

Як магнітні бурі впливають на людей

Усі магнітні бурі вищи Кр-4 можуть бути відчутними для людини. Помірні бурі найчастіше відчутні для людей з хронічними захворюваннями, гіпертоніків, метеозалежних, вагітних, маленьких дітей та літніх людей.

Найчастіші симптоми:

  • головний біль, запаморочення, мігрень
  • стрибки артеріального тиску
  • сонливість, безсоння
  • дратівливість, апатія
  • швидка втома
  • зниження концентрації та працездатності
  • перепади настрою
  • депресивні стани
  • загострення хронічних станів

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Лікарі дають загальні рекомендації та радять уникати навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та більше відпочивати.

Знизити вплив також допоможе:

  • Повноцінний сон (не менше 7-9 годин на добу, засинати до 23:00)
  • Пити багато чистої води
  • Обмежити вживання кави, алкоголю, шкідливої їжі
  • Знизити фізичне навантаження
  • Уникати стресів, психоемоційного навантаження, сварок
  • Гуляти на свіжому повітрі
  • Провітрювати приміщення двічі на день
  • Обмежити використання гаджетів за 2 години до сну

Людям з хронічними захворюваннями потрібно слідкувати за тиском і загальним самопочуттям. Якщо самопочуття погіршується - варто звернутися до лікарів за допомогою.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory

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