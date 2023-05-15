Готуємо справжню вертуту по-одеськи: традиційна українська страва за копійки

Вертута - традиційна українська страва з тіста, яку ще називають завиванцем. Найчастіше її готують з яблуками, а для тіста знадобиться мінімум складників.
Рецепт з'явився на YouTube каналі Всесвіт рецептів.
Для тіста:
Для начинки:
Почистіть яблука і наріжте невеликими шматочками. Збризніть соком лимона, щоб вони не потемніли.
Збийте яйце вінчиком, додайте олію, змішайте. Влийте гарячу воду і перемішайте.
Додайте трохи солі та цукру, і просіяне борошно.
Замісіть тісто, спочатку лопаткою, а потім руками. Залиште тісто відпочити на 10 хвилин.
В начинку можна додати родзинки, подрібнені горіхи, корицю.
Поділіть тісто на 4 частини і тонко-тонко розкатайте. Покладіть начинку з яблук, родзинок, горіхів, посипте цукром. Заверніть в ролл, підгортуючи краї.
Так само зробіть з іншими частинами тіста. Має вийти чотири рулети.
Викладіть рулети на деко, встелене пергаментом. Можна їх змазати сумішшю жовтка з молоком.
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин.
Готову вертуту посипте цукровою пудрою.
Дізнайтеся також, як приготувати справжні закарпатські деруни.
Крім того ми писали, як спекти пиріг "Бідний студент".