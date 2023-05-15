RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим настоящую вертуту по-одесски: традиционное украинское блюдо за копейки

Как приготовить вертуту (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Вертута - традиционное украинское блюдо из теста, которое еще называют завиванцем. Чаще всего ее готовят с яблоками, а для теста понадобится минимум составляющих.

Рецепт появился на YouTube канале Всесвіт рецептів.

Составляющие

Для теста:

  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное - 120 мл.
  • Вода - 120 мл.
  • Щепотка соли и сахара
  • Мука - 300-350 г

Для начинки:

  • Яблоки - 5 шт.
  • Корица
  • Орехи
  • Изюм
  • Сахар

Пошаговое приготовление

Очистите яблоки и нарежьте небольшими кусочками. Сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели.

Взбейте яйцо венчиком, добавьте растительное масло, смешайте. Влейте горячую воду и перемешайте.

Добавьте немного соли и сахара и просеянную муку.

Замесите тесто сначала лопаткой, а затем руками. Оставьте тесто отдохнуть на 10 минут.

В начинку можно добавить изюм, измельченные орехи, корицу.

Разделите тесто на 4 части и тонко-тонко раскатайте. Положите начинку из яблок, изюма, орехов, посыпьте сахаром. Заверните в ролл, подворачивая края.

Так же поступите с другими частями теста. Должно выйти четыре рулета.

Выложите рулеты на противень, устланный пергаментом. Можно смазать их смесью желтка с молоком.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.

Готовую вертуту посыпьте сахарной пудрой.

Узнайте также, как приготовить настоящие закарпатские деруны.

Кроме того, мы писали, как испечь пирог "Бедный студент".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептстраваРецепты