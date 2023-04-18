Готуємо справжні закарпатські деруни: унікальний рецепт ґуґлів або кийзликів

Ґуґлі, кийзлики, товшні - так закарпатські кулінари називають деруни - просту страву з натертої картоплі. Їх подають обов'язково гарячими і зі сметаною, а за охоти урізноманітнюють начинками.

Рецептом дерунів з м'ясом поділилися на каналі Закарпатська Господиня в YouTube.

Складники:

Картопля - 1 кг

Яйця - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 2-3 зубчики

Сметана - 2 ст. л.

Борошно - 2 ст. л.

Сіль, перець за смаком

Для м'ясної начинки:

М'ясний фарш - 400 г

Цибуля - 1 шт.

Сіль, перець за смаком

Покрокове приготування

Подрібніть цибулю і часник зручним для вас способом, додайте яйце і перемішайте.

Потріть картоплю на дрібну тертку, витісніть з неї зайвий сік. Сік злийте, а крохмаль, що сів на дно, додайте назад до картопляної маси.

Додайте сметану, сіль, перець, перемішайте. Покладіть борошно і знову перемішайте.

Приготуйте фарш, додавши до перемеленого м'яса цибулю, сіль та перець.

На сковорідку налийте олію і розігрійте.

Викладіть на сковорідку ложку картопляної маси, зверху м'ясну начинку і зверху знову картопляне тісто. Обсмажте з обох боків.