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Готуємо справжні закарпатські деруни: унікальний рецепт ґуґлів або кийзликів

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Вівторок 18 квітня 2023 08:12
Готуємо справжні закарпатські деруни: унікальний рецепт ґуґлів або кийзликів Як приготувати закарпатські деруни (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ґуґлі, кийзлики, товшні - так закарпатські кулінари називають деруни - просту страву з натертої картоплі. Їх подають обов'язково гарячими і зі сметаною, а за охоти урізноманітнюють начинками.

Рецептом дерунів з м'ясом поділилися на каналі Закарпатська Господиня в YouTube.

Складники:

  • Картопля - 1 кг
  • Яйця - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Борошно - 2 ст. л.
  • Сіль, перець за смаком

Для м'ясної начинки:

  • М'ясний фарш - 400 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль, перець за смаком

Покрокове приготування

Подрібніть цибулю і часник зручним для вас способом, додайте яйце і перемішайте.

Потріть картоплю на дрібну тертку, витісніть з неї зайвий сік. Сік злийте, а крохмаль, що сів на дно, додайте назад до картопляної маси.

Додайте сметану, сіль, перець, перемішайте. Покладіть борошно і знову перемішайте.

Приготуйте фарш, додавши до перемеленого м'яса цибулю, сіль та перець.

На сковорідку налийте олію і розігрійте.

Викладіть на сковорідку ложку картопляної маси, зверху м'ясну начинку і зверху знову картопляне тісто. Обсмажте з обох боків.

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