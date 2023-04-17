Пиріг "Бідний студент": готується майже з нічого, але як смачно!
Як приготувати швидкий пиріг "Бідний студент" (скриншот)
Якщо в холодильнику порожньо, але хочеться смачненького до чаю, обов'язково приготуйте пиріг "Бідний студент". Хвилин десять на замішування, ще 45 на випікання і можна заварювати чай.
Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на YouTube каналі.
Складники:
- борошно - 250 г
- цукор - 150 г
- сода - 1 ч. л.
- молоко - 200 мл
- олія - 1 ст. л.
- яйця - 1 шт.
- мед (або варення) - 3 ст. л.
Покрокове приготування
Змішайте в мисці борошно, цукор, соду.
Поступово додавайте рідкі складники. Влийте олію, молоко, додайте яйце і додайте мед чи варення. За бажання можна додати горіхи чи сухофрукти.
Перемішайте вінчиком до однорідності.
Змастіть форму маслом, посипте борошном чи сухарями. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом близько 45 хвилин.
Наш пиріг готовий!
Раніше ми писали, як приготувати найлінивіші голубці.
Також дізнайтеся, як завжди точно виміряти інгредієнти для випікання.