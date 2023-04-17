Пиріг "Бідний студент": готується майже з нічого, але як смачно!

Якщо в холодильнику порожньо, але хочеться смачненького до чаю, обов'язково приготуйте пиріг "Бідний студент". Хвилин десять на замішування, ще 45 на випікання і можна заварювати чай.

Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на YouTube каналі.