Готовим густое сливовое варенье на сковороде за 20 минут: держите быстрый рецепт

Сливовое варенье отлично подходит как намазка к хлебу или начинка для пирогов. Необязательно тратить много времени, чтобы приготовить такое лакомство.

Ингредиенты

Из указанной порции продуктов должна получиться полулитровая банка. Если вы хотите сделать больше - умножьте указанные ингредиенты на нужное количество.

Чтобы приготовить вкусное и густое сливовое варенье, вам понадобятся:

сливы измельченные - 0,5 л банка

сахар - 0,5 л банка

лимонная кислота - на кончик ножа

Как готовить

Положите измельченные сливы в сковороду и поставьте на максимальный огонь.

Кипятите сливы примерно пять минут, периодически помешивая. Затем добавьте сахар и готовьте еще пять минут, не забывайте перемешивать.

Добавьте лимонную кислоту и кипятите одну минуту. Снимите с огня, налейте варенье в стерильную банку и закройте.