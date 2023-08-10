Готовим густое сливовое варенье на сковороде за 20 минут: держите быстрый рецепт
Сливовое варенье отлично подходит как намазка к хлебу или начинка для пирогов. Необязательно тратить много времени, чтобы приготовить такое лакомство.
Рецептом поделилась фудблогер Юлия Симончук в своем Instagram.
Ингредиенты
Из указанной порции продуктов должна получиться полулитровая банка. Если вы хотите сделать больше - умножьте указанные ингредиенты на нужное количество.
Чтобы приготовить вкусное и густое сливовое варенье, вам понадобятся:
- сливы измельченные - 0,5 л банка
- сахар - 0,5 л банка
- лимонная кислота - на кончик ножа
Как готовить
Положите измельченные сливы в сковороду и поставьте на максимальный огонь.
Кипятите сливы примерно пять минут, периодически помешивая. Затем добавьте сахар и готовьте еще пять минут, не забывайте перемешивать.
Добавьте лимонную кислоту и кипятите одну минуту. Снимите с огня, налейте варенье в стерильную банку и закройте.
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