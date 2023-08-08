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Готуємо найсмачнішу кабачкову ікру: про покупну ви забудете назавжди!

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Вівторок 08 серпня 2023 18:03
Готуємо найсмачнішу кабачкову ікру: про покупну ви забудете назавжди! Як приготувати кабачкову ікру (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Кабачкова ікра - смачна паста, яку хоч на хліб намазуй, хоч ложками їж. Часто ми купуємо баночки ікри в магазині. Проте влітку, коли кабачки недорогі, можна самостійно варити ікру й запасатися нею на зиму.

Рецептом поділились в пабліку "Все виросте" у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для приготування кабачкової ікри вам знадобиться:

  • кабачки - 3 кг
  • морква - 800 г
  • цибуля - 800 г
  • олія соняшникова - 200 мл
  • томатна паста - 3 ст. л. з гіркою
  • сіль - 1 ст. л.
  • цукор - 2 ст. л.
  • паприка - 1 ст. л.
  • чорний молотий перець - 1 ч. л.
  • оцет 9% - 2-3 ст. л.

Як готувати

Спочатку моркву та цибулю обсмажте в каструлі декілька хвилин на олії, потім додайте кабачки. Після закипання, тушкуйте одну годину на середньому вогні під закритою кришкою, періодично перемішуючи.

Далі додайте томатну пасту, накрийте кришкою, перемішайте через п'ять хвилин, щоб маса не прилипла до дна каструлі. Тушкуйте на маленькому вогні приблизно 20 хвилин.

Потім додайте спеції та збийте блендером. Після того додайте оцет, перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин під закритою кришкою. Налийте ікру в стерилізовані банки.

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