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Маринуємо огірочки з кетчупом чилі: ви закохаєтесь в цей рецепт

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Субота 05 серпня 2023 07:30
Маринуємо огірочки з кетчупом чилі: ви закохаєтесь в цей рецепт Як консервувати огірки (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Мариновані огірки з кетчупом чилі - це закуска, що полюбилася багатьом, бо вона здатна "підірвати" ваші смакові рецептори.

Рецептом поділилась фудблогер під ніком diali_cooking у своєму Instagram.

Інгредієнти

Для приготування хрустких огірків, вам знадобляться

  • вода - 7 скл.
  • огірки
  • оцет - 1 скл.
  • сіль - 2 ст. л.
  • цукор - 1 скл.
  • кетчуп "чилі" - 8 ст. л.
  • кріп, листя хрону, часник, перець горошком - за смаком

Як готувати

Спочатку огірки потрібно добре промити, відрізати кінчики та залишити на дві години у воді. Далі додайте оцет, сіль, цукор та кетчуп та воду в каструлю та кип'ятіть протягом п'яти хвилин.

У чисті банки покладіть кріп, хрін, часник, перець та огірочки та залийте гарячим маринадом. Накрийте кришкою та кип'ятіть протягом 10 хвилин.

Закрутіть банки, переверніть їх верх дном та накрийте теплим рушником. Залиште до повного охолодження.

Раніше ми писали про те, як приготувати мариновані кабачки на зиму.

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