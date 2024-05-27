Готуємо бограч вдома: рецепт апетитної і ситної страви угорської кухні

Бограч - густа перша страва, яка нагадує суміш супу та рагу, обов'язково зі спеціями. Батьківщиною бограчу вважається Угорщина, проте ця страва поширена й на території Закарпаття. Оскільки цю страву традиційно готували на багатті, бограч може чудово замінити шашлики - однак приготувати його можна й вдома.
Про те, як готувати бограч, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Marie cooking".
Для того, щоб приготувати цю ситну та ароматну страву, потрібні такі інгредієнти:
Підготуйте овочі - помийте та очистьте від шкірки картоплю, почистьте часник та цибулю. Помийте болгарський перець і видаліть з нього серцевину. Наріжте картоплю, перці і цибулю кубиками, а часник - скибочками.
Помийте помідори і також наріжте їх кубиками. Яловичину також помийте і наріжте на середні за розміром шматочки.
Наріжте яловичину на шматочки (скриншот / Marie cooking)
Готуйте бограч в каструлі з товстим дном, щоб посуд добре і рівномірно прогрівся.
Поставте посуд на середній вогонь, наріжте маленькими кубиками сало і вкиньте в каструлю. Сало обсмажте до шкварок, а потім витягніть з посуду.
Смажте сало до шкварок (скриншот / Marie cooking)
Висипте в утворений жир цибулю та смажте до золотистого кольору. Після цього додайте солодку і копчену паприку - і ретельно перемішайте складники.
За хвилину додайте до цибулі яловичину та часник, перемішайте майбутній бограч і смажте інгредієнти ще 2-3 хвилини.
Після цього залийте м'ясо бульйоном або водою так, щоб рідина повністю вкривала м'ясо. Варіть бограч на несильному вогні 30-40 хвилин, потім додайте картоплю і варіть все разом ще хвилин 10.
Бограч (скриншот / Marie cooking)
В цей час за бажанням приготуйте доповнення для бограча - маленькі галушки зі щипаного тіста. Для цього просійте борошно в миску, додайте сіль і яйце, та замішайте до однорідного за консистенцією тісто.
Додайте в бограч помідори і болгарський перець - і варіть ще 5 хвилин. Після цього можна або проварити на мінімальному вогні 10-15 хвилин, або ж додати галушки, відщипуючи клаптики від тіста - і також варити хвилин 15.
Перед подачею посипте бограч помитою та подрібненою зеленню та шкварками.
Раніше ми розповідали про те, як готувати панський дерун з куркою і грибами.
Читайте також, як готувати гороховий суп "Сен-Жермен".