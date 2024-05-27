Готовим бограч дома: рецепт аппетитного и сытного блюда венгерской кухни

Что нужно для бограча

Для того чтобы приготовить это сытное и ароматное блюдо, нужны следующие ингредиенты:

сало - 100 г;

говядина - 500 г;

картофель (средний) - 4 шт.;

помидоры - 2 шт.;

болгарский перец - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 4 зубчика;

паприка копченая - 1 ст. л.;

паприка сладкая - 1 ст. л.;

бульон (или вода) - 1,5-2 л;

перец черный молотый - по вкусу;

мука - 100 г;

яйца - 1 шт.;

соль - щепотка.

Как готовить бограч

Подготовьте овощи - помойте и очистите от кожуры картофель, почистите чеснок и лук. Помойте болгарский перец и удалите из него сердцевину. Нарежьте картофель, перцы и лук кубиками, а чеснок - ломтиками.

Помойте помидоры и нарежьте их кубиками. Говядину также помойте и нарежьте на средние по размеру кусочки.

Нарежьте говядину на кусочки (скриншот / Marie cooking)

Готовьте бограч в кастрюле с толстым дном, чтобы посуда хорошо и равномерно прогрелась.

Поставьте посуду на средний огонь, нарежьте сало маленькими кубиками и вбросьте в кастрюлю. Сало обжарьте до шкварок, а затем извлеките из посуды.

Смажьте сало до шкварок (скриншот / Marie cooking)

Высыпьте в образовавшийся жир лук и жарьте до золотистого цвета. После этого добавьте сладкую и копченую паприку - и тщательно перемешайте составляющие.

Через минуту добавьте к луку говядину и чеснок, перемешайте будущий бограч и жарьте ингредиенты еще 2-3 минуты.

После этого залейте мясо бульоном или водой так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Варите бограч на несильном огне 30-40 минут, затем добавьте картошку и варите все вместе еще 10 минут.

Бограч (скриншот / Marie cooking)

В это время по желанию приготовьте дополнение для бограча - маленькие клецки из щипаного теста. Для этого просейте муку в миску, добавьте соль и яйцо, и замешайте в однородное по консистенции тесто.

Добавьте в бограч помидоры и болгарский перец - и варите еще 5 минут. После этого можно либо проварить на минимальном огне 10-15 минут, либо добавить галушки, отщипывая кусочки от теста - и также варить минут 15.

Перед подачей посыпьте бограч помытой и измельченной зеленью и шкварками.