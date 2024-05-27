Готовим бограч дома: рецепт аппетитного и сытного блюда венгерской кухни

Бограч - густое первое блюдо, напоминающее смесь супа и рагу, обязательно со специями. Родиной бограчу считается Венгрия, однако это блюдо распространено и на территории Закарпатья. Поскольку это блюдо традиционно готовили на костре, бограч может отлично заменить шашлыки - однако приготовить его можно и дома.
О том, как готовить бограч, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал с рецептами "Marie cooking".
Для того чтобы приготовить это сытное и ароматное блюдо, нужны следующие ингредиенты:
Подготовьте овощи - помойте и очистите от кожуры картофель, почистите чеснок и лук. Помойте болгарский перец и удалите из него сердцевину. Нарежьте картофель, перцы и лук кубиками, а чеснок - ломтиками.
Помойте помидоры и нарежьте их кубиками. Говядину также помойте и нарежьте на средние по размеру кусочки.
Нарежьте говядину на кусочки (скриншот / Marie cooking)
Готовьте бограч в кастрюле с толстым дном, чтобы посуда хорошо и равномерно прогрелась.
Поставьте посуду на средний огонь, нарежьте сало маленькими кубиками и вбросьте в кастрюлю. Сало обжарьте до шкварок, а затем извлеките из посуды.
Смажьте сало до шкварок (скриншот / Marie cooking)
Высыпьте в образовавшийся жир лук и жарьте до золотистого цвета. После этого добавьте сладкую и копченую паприку - и тщательно перемешайте составляющие.
Через минуту добавьте к луку говядину и чеснок, перемешайте будущий бограч и жарьте ингредиенты еще 2-3 минуты.
После этого залейте мясо бульоном или водой так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Варите бограч на несильном огне 30-40 минут, затем добавьте картошку и варите все вместе еще 10 минут.
Бограч (скриншот / Marie cooking)
В это время по желанию приготовьте дополнение для бограча - маленькие клецки из щипаного теста. Для этого просейте муку в миску, добавьте соль и яйцо, и замешайте в однородное по консистенции тесто.
Добавьте в бограч помидоры и болгарский перец - и варите еще 5 минут. После этого можно либо проварить на минимальном огне 10-15 минут, либо добавить галушки, отщипывая кусочки от теста - и также варить минут 15.
Перед подачей посыпьте бограч помытой и измельченной зеленью и шкварками.
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