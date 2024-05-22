Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви
Деруни, або, як їх ще називають, тертюхи чи картопляники - млинці з картоплі, які існують не лише в українській, а в польській, чеській, німецькій та інших кухнях. Хоча зазвичай деруни готують невеликого розміру, дерун з м'ясною начинкою стане чудовою поживною вечерею.
Про те, як готувати панський дерун, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо Смачно".
Що потрібно для панського деруна
Для приготування цієї неймовірно ситної і смачної страви, необхідні такі інгредієнти:
- картопля (велика) - 3 шт.;
- філе куряче - 1 шт.;
- сир - 30-50 г;
- борошно - 1 ст. л.;
- сметана - 4-5 ст. л.;
- яйце (невелике) - 1 шт.;
- цибуля - 1 шт.;
- печериці - 3-4 шт.;
- сіль - до смаку;
- спеції - до смаку;
- олія - для смаження.
Як готувати панський дерун
Для початку приготуйте начинку - для цього промийте філе і гриби, очистьте цибулю. Розріжте цибулю на дві частини - одна потрібна для начинки, іншу відкладіть для деруна. Наріжте м'ясо, гриби та цибулю на невеликі шматочки.
Розігрійте пательню з олією та обсмажте цибулю до золотистості. Додайте філе, перемішайте та смажте ще декілька хвилин.
Після цього додайте гриби, перемішайте суміш, обсмажте все декілька хвилин, накрийте пательню кришкою та смажте протягом 5 хвилин на вогні, менше середнього.
Засмажка з філе(скриншот / Готуємо Смачно)
Після цього зніміть кришку, збільште вогонь та смажте до випаровування зайвої рідини. Додайте сіль, спеції та сметану, перемішайте, протушкуйте декілька хвилин та зніміть з вогню.
Готова начинка для деруна (скриншот / Готуємо Смачно)
Для деруна помийте і очистьте картоплю, натріть її та половину цибулі на дрібній тертці до миски. Додайте борошно та яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Розігрійте пательню, змащену олією.
Ретельно перемішайте суміш для деруна та викладіть на розігріту пательню - на всю поверхню. Смажте дерун по 4-5 хвилин з кожного боку, до золотистої скоринки.
Підсмажений дерун (скриншот / Готуємо Смачно)
Після цього перекладіть дерун на застелене пергаментом деко, викладіть на половину деруна соус з грибами і куркою.
Натріть сир і присипте ним начинку - та складіть дерун удвоє. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте дерун 1-2 хвилини - до плавлення сиру.
Нещодавно ми розповідали, як готувати запіканку з кабачків.
А також писали про те, як готувати домашню ковбасу.