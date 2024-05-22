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Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви

Середа 22 травня 2024 15:35
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Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви Як готувати панський дерун (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Деруни, або, як їх ще називають, тертюхи чи картопляники - млинці з картоплі, які існують не лише в українській, а в польській, чеській, німецькій та інших кухнях. Хоча зазвичай деруни готують невеликого розміру, дерун з м'ясною начинкою стане чудовою поживною вечерею.

Про те, як готувати панський дерун, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо Смачно".

Що потрібно для панського деруна

Для приготування цієї неймовірно ситної і смачної страви, необхідні такі інгредієнти:

  • картопля (велика) - 3 шт.;
  • філе куряче - 1 шт.;
  • сир - 30-50 г;
  • борошно - 1 ст. л.;
  • сметана - 4-5 ст. л.;
  • яйце (невелике) - 1 шт.;
  • цибуля - 1 шт.;
  • печериці - 3-4 шт.;
  • сіль - до смаку;
  • спеції - до смаку;
  • олія - для смаження.

Як готувати панський дерун

Для початку приготуйте начинку - для цього промийте філе і гриби, очистьте цибулю. Розріжте цибулю на дві частини - одна потрібна для начинки, іншу відкладіть для деруна. Наріжте м'ясо, гриби та цибулю на невеликі шматочки.

Розігрійте пательню з олією та обсмажте цибулю до золотистості. Додайте філе, перемішайте та смажте ще декілька хвилин.

Після цього додайте гриби, перемішайте суміш, обсмажте все декілька хвилин, накрийте пательню кришкою та смажте протягом 5 хвилин на вогні, менше середнього.

Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви

Засмажка з філе(скриншот / Готуємо Смачно)

Після цього зніміть кришку, збільште вогонь та смажте до випаровування зайвої рідини. Додайте сіль, спеції та сметану, перемішайте, протушкуйте декілька хвилин та зніміть з вогню.

Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви

Готова начинка для деруна (скриншот / Готуємо Смачно)

Для деруна помийте і очистьте картоплю, натріть її та половину цибулі на дрібній тертці до миски. Додайте борошно та яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Розігрійте пательню, змащену олією.

Ретельно перемішайте суміш для деруна та викладіть на розігріту пательню - на всю поверхню. Смажте дерун по 4-5 хвилин з кожного боку, до золотистої скоринки.

Панський дерун з куркою та грибами: рецепт неймовірно ситної української страви

Підсмажений дерун (скриншот / Готуємо Смачно)

Після цього перекладіть дерун на застелене пергаментом деко, викладіть на половину деруна соус з грибами і куркою.

Натріть сир і присипте ним начинку - та складіть дерун удвоє. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте дерун 1-2 хвилини - до плавлення сиру.

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