Готовятся к наплыву туристов: в Чернобыльской зоне спустили на воду спецпонтоны

Чернобыльская зона (коллаж РБК-Украина)

В зоне отчуждения туристические маршруты хотят открыть по рекам Припять и Уж

В Чернобыльской зоне отчуждения в условиях жесткого карантина продолжают готовиться к будущему наплыву туристов на экскурсии, ведь ограничения из-за коронавируса не будут длиться вечно.

Хотя сейчас много разговоров о вероятном продлении введенных запретов, официально дата окончания карантина - 24 апреля - не менялась.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что работы по созданию и обустройству объектов туристической инфраструктуры для водного туризма идут своим чередом, и уже на реки Припять и Уж спустили готовые понтоны-причалы.

Таже на Facebook-странице заповедника опубликовали фото.

"Установка понтонов-причалов предусмотрена соответствующими мерами во исполнение указа президента от 10 июля 2019 №512/2019 "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", - отмечается в сообщении.

Туристические маршруты планируют открыть по рекам Припять и Уж.

Специальные понтоны-причалы сотрудники заповедника смастерили собственными руками. Их спустили на воду и закрепили у берега.

Конструкции являются одним из логистических элементов для проведения экскурсий по водным артериям зоны отчуждения.

Также подчеркивается, что понтоны - не только для туристов, но и будут использоваться для осуществления охранных и превентивных мер на водных объектах Чернобыльского заповедника.

В Чернобыльской зоне спустили на воду понтоны-причалы (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Всего в Чернобыле утвержден 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные.

В конце 2019 года глава Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов, и в планах запустить экскурсии на байдарках, а также речные прогулки на небольшом корабле по реке Припять.

Также он отметил, что радиация содержится не в воде, а на земле.

Напомним, что часть разрушенной чернобыльской АЭС до сих пор источает радиацию. Она превышает норму в 40 тысяч раз.

В зоне отчуждения создан интродукционных участок редких и реликтовых растений мировой флоры. Недавно в Чернобыле в зоне радиационно-экологического биосферного заповедника заметили лошадей Пржевальского и других редких птиц и животных.