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Опубликовано решение Кабмина об ужесточении карантина

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 13:51
Опубликовано решение Кабмина об ужесточении карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые ограничения вступят в силу с 6 апреля

Кабинет министров опубликовал постановление об ужесточении карантина в Украине. Документ размещен на правительственном портале.

Согласно документу, с 6 апреля запрещается:

  • пребывание в общественных местах без респиратора или маски;
  • перемещение группой количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет).

При этом запрещено посещение учебных заведений; парков, скверов, зон отдыха и т.д.; пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения; посещение спортивных и детских площадок.

Также продолжается запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

Фото: постановление Кабмина

Также закрепляются правила проведения самоизоляции и обсервации. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется полицейскими, военнослужащими, Национальной гвардией, работниками государственных учреждений Министерства здравоохранения и тому подобное.

Напомним, правительство также запретило находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.

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