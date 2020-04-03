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Готуються до напливу туристів: у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтони

STYLERЖиття    03.04.2020 - 23:41
Готуються до напливу туристів: у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтони
Чорнобильська зона (колаж РБК-Україна)

У зоні відчуження туристичні маршрути хочуть відкрити по річках Прип'ять і Уж

В Чорнобильській зоні відчуження в умовах жорсткого карантина продовжують готуватися до майбутнього напливу туристів на екскурсії, адже обмеження через коронавірус не триватимуть вічно.

Хоча зараз багато розмов про ймовірне продовження введених заборон, офіційно дата закінчення карантину - 24 квітня - не мінялася.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли, що роботи зі створення та облаштування об'єктів туристичної інфраструктури для водного туризму йдуть своєю чергою, і вже на річки Прип'ять і Уж спустили готові понтони-причали.

Також на Facebook-сторінці заповідника опублікували фото.

"Установка понтонів-причалів передбачена відповідними заходами на виконання указу президента від 10 липня 2019 №512/2019 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", - зазначається в повідомленні.

Туристичні маршрути планують відкрити по річках Прип'ять і Уж.

Спеціальні понтони-причали співробітники заповідника змайстрували власноруч. Їх спустили на воду і закріпили біля берега.

Конструкції є одним з логістичних елементів для проведення екскурсій по водних артеріях зони відчуження.

Також наголошується, що понтони - не тільки для туристів, але і будуть використовуватись для здійснення охоронних та превентивних заходів на водних об'єктах Чорнобильського заповідника.

Готуються до напливу туристів: у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтониГотуються до напливу туристів: у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтониГотуються до напливу туристів: у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтони

В Чорнобильській зоні спустили на воду понтони-причали (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Всього в Чорнобилі затверджено 21 маршрут для відвідувачів, серед яких 13 наземних, 5 водних і 3 повітряні.

Наприкінці 2019 року голова Держагентства України з управління Зоною відчуження Віталій Петрук розповів, що в зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть запрацювати водні розваги для туристів, і в планах запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі по річці Прип'ять.

Також він зазначив, що радіація міститься не в воді, а на землі.

Нагадаємо, що частина зруйнованої чорнобильської АЕС досі випромінює радіацію. Вона перевищує норму в 40 тисяч разів.

У зоні відчуження створено інтродукційну ділянку рідкісних і реліктових рослин світової флори. Нещодавно в Чорнобилі в зоні радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили коней Пржевальського та інших рідкісних птахів і тварин.

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