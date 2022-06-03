На что готовы украинцы и россияне ради своих стран: это видео показывает разницу между нами и "орками"

Журналист в ролике спрашивает у прохожих граждан, готовы ли они записаться добровольцами в следующую волну мобилизации. Большинство мужчин ответило утвердительно.

"Я уже записался", - рассказал один из украинцев.

Другой мужчина сообщил, что он делает для своей страны все, работая волонтером. По его словам, он не против записаться в список добровольцев.

В этом же ролике показали врезку видео из подобного опроса в России. Как только журналист заговорил о мобилизации - мужчина пулей отскочил от него.

Посмотрите на видео разницу украинцев от россиян сами.

В комментариях подписчики единогласно согласились, что разница между нашими народами колоссальная.