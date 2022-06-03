На що готові українці та росіяни заради своїх країн: це відео показує різницю між нами та "орками"

Журналіст у ролику запитує перехожих громадян, чи готові вони записатися добровольцями в наступну хвилю мобілізації. Більшість чоловіків відповіли стверджуюче.

"Я вже записався", - розповів один з українців.

Інший чоловік повідомив, що робить для своєї країни все, працюючи волонтером. За його словами, він не проти записатися до списку добровольців.

Інший чоловік повідомив, що робить для своєї країни все, працюючи волонтером. За його словами, він не проти записатися до списку добровольців.

У цьому ж ролику показали врізання відео з подібного опитування в Росії. Щойно журналіст заговорив про мобілізацію – чоловік кулею відскочив від нього.

Подивіться на різницю українців від росіян самі.

У коментарях підписники одноголосно погодилися, що різниця між нашими народами є колосальною.