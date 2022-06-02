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Стало известно, сколько коллаборантов "сдали" украинцы через "єВорог"

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 16:26
Стало известно, сколько коллаборантов "сдали" украинцы через "єВорог" Фото: украинцы помогают Минобороны выявлять коллаборантов (freepik)
Автор: Наталия Гурковская

Более 700 заявок о коллаборантах отправили украинцы в "єВорог"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны.

Военные просят украинцев и дальше подавать данные о коллаборантах.

"Снимайте коллаборантов скрытой камерой без звука и с безопасного места. А после сообщения в чатбот не забудьте удалить переписку с "єВорог" и фото с вашего телефона", - напомнили в Министерстве обороны.

Для того, чтобы известить военных о том, кто согласился на сотрудничество с российскими оккупантами, можно воспользоваться чат-ботом "єВорог" в приложении Дія или по ссылке в Telegram.

"Если вам не удалось снять коллаборанта на камеру, присылайте заявку только с текстом. Однако расскажите все подробности", - добавили в Минобороны.

Ранее украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для "єВорог".

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Министерство обороны Украины
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