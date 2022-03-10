Минцифры создали чатбота для предупреждения ВСУ о позициях врага
Фото: Минцифры создали чатбота для предупреждения ВСУ о позициях врага (diia.gov.ua)
Министерство цифровой трансформации создали официального чатбота в Telegram "єВорог". Он поможет ВСУ узнавать место пребывания российских войск.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мінцифри.
Как пользоваться ботом:
- в первую очередь необходимо авторизоваться и подтвердить свою личность через приложение "Дія", чтобы диверсанты не смогли пользоваться приложением;
- выбрать, что именно вы увидели технику, или же военных;
- отправить фото или видеоподтверждения;
- выбрать область и указать геолокацию;
- описать подробности.
Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.