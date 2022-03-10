Минцифры создали чатбота для предупреждения ВСУ о позициях врага

Министерство цифровой трансформации создали официального чатбота в Telegram "єВорог". Он поможет ВСУ узнавать место пребывания российских войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мінцифри.

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