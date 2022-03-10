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Минцифры создали чатбота для предупреждения ВСУ о позициях врага

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Четверг 10 марта 2022 13:46
Минцифры создали чатбота для предупреждения ВСУ о позициях врага Фото: Минцифры создали чатбота для предупреждения ВСУ о позициях врага (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации создали официального чатбота в Telegram "єВорог". Он поможет ВСУ узнавать место пребывания российских войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мінцифри.

Как пользоваться ботом:

  • в первую очередь необходимо авторизоваться и подтвердить свою личность через приложение "Дія", чтобы диверсанты не смогли пользоваться приложением;
  • выбрать, что именно вы увидели технику, или же военных;
  • отправить фото или видеоподтверждения;
  • выбрать область и указать геолокацию;
  • описать подробности.

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Министерство цифровой трансформации
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