Готовьтесь к ударам судьбы: астролог назвал самые неудачливые знаки Зодиака

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп подскажет, кому из знаков Зодиака стоит собраться с духом, чтобы пережить немилость Вселенной

Гороскоп от известного астролога поведает, кому из представителей зодиакальных созвездий в ближайшем будущем стоит быть на чеку, чтобы их жизнь не пошла под откос. К каким знакам Зодиака звезды будут максимально строги, читайте в астрологическом прогнозе от Павла Глобы.

Весы

Представителям этого Знака всегда очень важно хорошо выглядеть в глазах окружающих их людей. Именно желание угодить всем сыграет с ними плохую шутку. Астролог советует Весам набраться наглости и игнорировать мнение окружающих - только это поможет справиться им с ударами судьбы и выйти победителями из всех сложных ситуаций.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

Несмотря на свой тяжеловатый характер и показную грубость, Скорпионам свойственно привязываться к людям. И даже их жало не всегда способно защитить от волков в овечьей шкуре. Астролог советует Скорпионам повнимательнее отнестись к своему окружению - ведь именно друзья могут нанести удар из-под тишка. А оправляться от этого им придется долго и мучительно.

Рак

Эти интроверты живут в своем придуманном и излишне идеализированном мире, что часто мешает им видеть, что же происходит на самом деле. Именно столкновение с реальностью вскоре сможет стать для них ледяным душем и повергнуть их в шок. Дабы настоящий мир не стал для них поводом впасть в депрессию, Ракам следует почаще выглядывать из-под своего панциря.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

Причиной несчастий и горестей Козерога зачастую становится их мнительность. Им постоянно кажется, что их недооценивают, незаслуженно обижают, не любят. Представители этого знака Зодиака привыкли добиваться всего своими силами. Астролог советует обратиться за помощью к близким - они дадут Козерогам понять, что все не так уж плохо, и помочь выбраться из всех трудностей, с которыми скоро столкнутся представители знака.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предупредил украинцев об опасном периоде в августе - возможно увеличение числа суицидов и дорожно-транспортных происшествий. Астролог советует воздержаться от рискованных мероприятий в эти дни.

К слову, ранее астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.