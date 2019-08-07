Астролог предсказал судьбоносные события в августе: кого ожидают перемены

Гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астролог обещает насыщенный август 2019 для всех знаков Зодиака - кому повезет больше всего, читайте в гороскопе от Павла Глоба

Гороскоп на август 2019 сулит грандиозные перемены для представителей некоторых зодиакальных созвездий. Известный астролог Павел Глоба составил прогноз для всех знаков Зодиака - кому больше всего повезет в деньгах, любви, карьере, а кому стоит быть осторожными, читайте в материале Styler.

Овны получат награду за тяжелый кропотливый труд. Астролог предрекает им похвалу и благодарность.

Тельцы в августе переживут упадок сил из-за перенапряжения на работе.

Близнецы попадут в неприятную ситуацию. Их ожидают выяснения отношений из-за излишней любви к разговорам.

Ракам астролог советует уделить внимание здоровью, поскольку впереди много достижений, и силы им понадобятся.

Гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Львы в августе могут столкнуться с обманом и мошенничеством. Крайняя осторожность и бдительность им не помешают.

Девы - для них настало время действий. Разработанные проекты необходимо продвигать, для этого потребуется много сил.

Весам астролог советует отложить сделки с недвижимостью, так как они могут потерпеть крах.

Скорпионов ждут испытания в любви. Астролог советует им быть мягче, поскольку постоянные обиды партнера могут привести к разрыву отношений.

Стрельцы в августе могут встретить будущего спутника жизни. Звезды сулят им только везение в личной жизни.

Гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Козерогов ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Астролог предрекает взлет и успех.

Водолеям стоит перенести запланированные поездки, так как путешествия в этот период не принесут удовольствия.

Рыбы могут получить крупное денежное вознаграждение. Астролог советует отложить деньги на крупную покупку, не растрачивая на пустые мелочи.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предупредил украинцев об опасном периоде в августе - возможно увеличение числа суицидов и дорожно-транспортных происшествий. Астролог советует воздержаться от рискованных мероприятий в эти дни.

К слову, ранее астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.