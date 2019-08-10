Готуйтеся до ударів долі: астролог назвав найбільш невдачливі знаки Зодіаку

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп підкаже, кому із знаків Зодіаку варто зібратися з духом, щоб пережити немилість Всесвіту

Гороскоп від відомого астролога повідає, кому з представників зодіакальних сузір'їв у найближчому майбутньому варто бути на сторожі, щоб їхнє життя не пішло під укіс. До яких знаків Зодіаку зірки будуть максимально жорсткими, читайте у астрологічному прогнозі від Павла Глоби.

Терези

Представникам цього Знаку завжди дуже важливо добре виглядати в очах оточуючих їх людей. Саме бажання догодити всім зіграє з ними поганий жарт. Астролог радить Терезам набратися нахабства і ігнорувати думку інших - тільки це допоможе їм впоратися з ударами долі і вийти переможцями з усіх складних ситуацій.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

Незважаючи на свій важкуватий характер і показну грубість, Скорпіонам властиво прив'язуватися до людей. І навіть їх жало не завжди здатне захистити від вовків в овечій шкурі. Астролог радить Скорпіонам уважніше поставитися до свого оточення - адже саме друзі можуть нанести удар в спину. А оговтуватися від цього їм доведеться довго і болісно.

Рак

Ці інтроверти живуть у своєму вигаданому і надмірно ідеалізованому світі, що часто заважає їм бачити, що ж відбувається насправді. Саме зіткнення з реальністю незабаром зможе стати для них крижаним душем і ввести їх в шок. Щоб цей світ не став для них приводом впасти в депррессиию, Ракам слід частіше визирати з-під свого панцира.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

Причиною нещасть і прикростей Козерога часто стає їх недовірливість. Їм постійно здається, що їх недооцінюють, незаслужено ображають, не люблять. Представники цього знака Зодіаку звикли добиватися всього своїми силами. Астролог радить звернутися за допомогою до близьких - вони дадуть Козерогам зрозуміти, що все не так вже погано, і допомогти вийти з усіх труднощів, з якими скоро зіткнуться представники знака.

Нагадаємо, нещодавно відомий український астролог Влад Росс попередив українців про небезпечний періоді в серпні - можливо збільшення числа суїцидів та дорожньо-транспортних пригод. Астролог радить утриматися від ризикованих заходів в ці дні.

До речі, раніше астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.