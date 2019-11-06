Готовьтесь к сильному ухудшению: синоптики сделали предупреждение о погоде

Погода в Украине в четверг, 7 ноября, ожидается неблагоприятная, в большинстве областей пройдут дожди разной интенсивности, а температура воздуха резко упадет.

Погода на востоке страны ожидается пасмурная, дождь пройдет в Харькове и Полтаве, в остальных городах – облачность. Ночью в регионе от +10 до +13 градусов, днем ожидается от +13 до +18 градусов, местами до +19 градусов.

В южных областях солнечно, осадки не прогнозируются, возможна переменная облачность. Ночная температура воздуха составит +11 +14 градусов, днем будет тепло, от +17 до +20 градусов. В Крыму без осадков, облачно с прояснениями. Ночью +12 +14 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

В северных областях страны резко похолодает, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6 +8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11 +13 градусов.

Западные области затянет дождями и существенно похолодает. Ночью в регионе ожидается от +3 до +8 градусов, днем потеплеет всего до +10 +13 градусов.

Центральную часть Украины также накроет кратковременными дождями и похолоданием. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, днем ожидается повышение температуры до +14 +16 градусов.

В Киеве 7 ноября будет пасмурная и прохладная погода. Днем пройдет небольшой умеренный дождь. Ночная температура воздуха составит 6 +8 градусов, днем ожидается всего +10 +12 градусов.

Погода в Украине 7 ноября

Однако синоптики обнадежили украинцев прогнозом погоды на ближайшие выходные. Ожидается теплая и солнечная погода во всех областях. Местами столбики термометров покажут до +18 градусов, на юге до +21 градуса.

Погода в Украине 9 ноября