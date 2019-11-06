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Синоптики рассказали, когда в Украину придут ноябрьские морозы

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 11:33
Синоптики рассказали, когда в Украину придут ноябрьские морозы
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в скором времени может испортиться

Погода в Украине в ближайшие дни изменится в худшую сторону, но похолодание будет недолгим, и уже ближайшие выходные смогут вновь порадовать жителей страны аномально теплым ноябрем. Когда же в Украину придет настоящая ноябрьская осень с моросящим дождем и ночными заморозками - в материале Styler.

Судя по прогнозу Наталки Диденко, похолодает уже в четверг, 7 ноября. Холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области. Осадки будут местами небольшие, местами умеренные.

Температура воздуха в областях с холодным фронтом снизится до +9... +14, но на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей сохранятся показатели от +15 до +22 градусов. Порывы ветра не ожидаются.

Синоптики рассказали, когда в Украину придут ноябрьские морозы

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Такая погода будет еще в пятницу, а вот на выходные, 9 и 10 ноября, снова потеплеет.

В Киеве, 7 ноября, осадки возможны ближе к вечеру. Температура будет держаться на уровне +10 градусов.

Синоптики рассказали, когда в Украину придут ноябрьские морозы

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

А настоящий холодный ноябрь, судя по прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo начнется на следующей неделе. Холодать начнет в среду, 13 ноября, а к пятнице вероятны ночные морозы и дневная температура до -1 градуса.

Синоптики рассказали, когда в Украину придут ноябрьские морозы

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

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Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
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