Грядут сильные морозы: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшие дни Украину накроет сильными морозами

Погода в Украине во вторник, 5 ноября, ожидается теплая и комфортная в большинстве областей страны. На востоке возможны кратковременные дожди. Однако синоптики предупреждают, что данное потепление – временное, и уже во второй декаде ноября в Украину придут сильные морозы.

Погода на востоке Украины ожидается пасмурная, местами пройдет кратковременный небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит +9 +12 градусов, в Донецкой и Луганской областях +6 +8 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +17 градусов.

На юге будет тепло и сухо, осадки ожидаются только в Херсонской области. Ночью в регионе +11 +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19 +21 градуса. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +10 +12 градусов, днем +16 +18 градусов.

В северных областях будет сухо, местами небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +9 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +17 градусов.

На западе Украины будет тепло и сухо, небольшой дождь пройдет только на Закарпатье. Ночью от +8 до +11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15 +17 градусов.

В центральной части страны возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем потеплеет до +14 +17 градусов.

В Киеве 5 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +10 +12 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Погода в Украине 5 ноября

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии для издания "Факты", уже во второй декаде ноября в Украину придут сильные заморозки.

"Вторая декада ноября будет холодной, возможны ночные заморозки, а даже днем воздух не будет сильно прогреваться, возможны также небольшие осадки. В середине ноября может на несколько дней потеплеть, а потом придет ощутимый холод со снегом. Холодная погода будет держаться и в третье декаде ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, в некоторые дни – очень обильные, температура воздуха будет минусовой", - предупредил синоптик.