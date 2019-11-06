Готуйтеся до сильного погіршення: синоптики зробили попередження про погоду

Погода в Україні у четвер, 7 листопада, очікується несприятлива, у більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, а температура повітря різко впаде.

Погода на сході країни очікується похмура, дощ пройде в Харкові та Полтаві, у інших містах – хмарність. Вночі від +10 до +13 градусів, вдень очікується від +13 до +18 градусів, місцями до +19 градусів.

У південних областях сонячно, опади не прогнозуються, можлива змінна хмарність. Нічна температура повітря складе +11 +14 градусів, вдень буде тепло, від +17 до +20 градусів. У Криму без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

У північних областях країни різко похолодає, вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі +6 +8 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +11 +13 градусів.

Західні області затягне дощами і суттєво похолодає. Вночі в регіоні очікується від +3 до +8 градусів, вдень потеплішає до +10 +13 градусів.

Центральну частину України також накриє короткочасними дощами і похолоданням. Вночі від +7 до +9 градусів, удень очікується підвищення температури до +14 +16 градусів.

У Києві 7 листопада буде похмура і прохолодна погода. Вдень пройде невеликий помірний дощ. Нічна температура повітря складе 6 +8 градусів, вдень очікується всього +10 +12 градусів.

Погода в Україні 7 листопада

Проте синоптики обнадіяли українців прогнозом погоди на найближчі вихідні. Очікується тепла і сонячна погода у всіх областях. Місцями стовпчики термометрів покажуть до +18 градусів, на півдні до +21 градуса.

Погода в Україні 9 листопада