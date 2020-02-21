Готовьтесь к шторму: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой и даже опасной. На страну надвигается активный циклон, который принесет с собой сильный штормовой ветер и небольшое похолодание. Практически во всех областях Украины пройдет сильный дождь, местами дождь с мокрым снегом.

Как отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook, сильный штормовой ветер накроет Украины в понедельник, 24 февраля.

"24 февраля в Украину переместится активный циклон, который зародится над Германией, пройдет Польшу и в понедельник выскочит у нас. Он принесет сильные осадки, и особенно обратите внимание, сильнейший штормовой ветер! Этот северо-западный гость будет не просто ветерком, свежим ветром и каким-либо еще поэтическим метеоявлением, а именно – штормовым ветром. Строители и парковщики автомобилей – очень и очень внимательно отнеситесь к прогнозу", - написала синоптик.

Карта погоды в Украине 24 февраля

Тем временем, на выходных в Украине ожидается сырая и влажная погода, местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха будет невысокой.

"В субботу в Украине – без существенных осадков, максимум небольшая мряка. В воскресенье атмосферный фронт в большинство областей принесет дождь, мокрый снег и порывистый, до штормовых значений, ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 тепла - 4 мороза, а на протяжении дни ожидается +3 +7 градусов, на Юге и Западе местами +5 +9 градусов, на Востоке будет свежее, +1 +4 градуса", - сообщила Диденко.

В Киеве в субботу, 22 февраля, будет сухо, а в воскресенье погода существенно испортится.

"В Киеве суббота прогнозируется преимущественно сухой, в воскресенье атмосферный фронт подгонит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы +5 градусов. 24 февраля, в понедельник, в Киеве, как и в большинстве областей Украины погода усложнится – осадки и штормовой ветер!" – предупредила синоптик.

Карта погоды